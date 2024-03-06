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رونالدو ولجنة الانضباط - جريدة الوطن السعودية

3/6/2024 2:37:02 PM
(MENAFN- Al Watan) لن نختلف على التاريخ الكروي للاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو ، الذي إستطاع خلال مسيرته الرياضيةالحصول على خمسة كرات ذهبية كأكثر لاعب أوروبي، وتحقيق 34 بطولة رسمية ، من ضمنها سبعة ألقاب دوري،وخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وغير ذلك من الإنجازات التي تميزه كلاعب كرة قدم ، ويعتبر مكسبًا لناديالنصر بشكل خاص والرياضة السعودية بشكل عام .
ولكن لوحظ على رونالدو بعد انضمامه لنادي النصر ، قيامه ببعض التصرفات التي لم يتقبلها العديد من أفرادالمجتمع السعودي سواء كان من الوسط الرياضي أو الإعلامي او غيره ، والتي تسببت في إثارة الرأي العام في وسائل التواصل الاجتماعي مابين ناقد ومؤيد ، فالناقد يرى بأن تلك التصرفات لايمكن القبول بها لأنها تعتبر في منظوره خادشة للحياء ومخالفة للقيم ، ولذلك لم يتقبلها معظم أفراد المجتمع السعودي ، والمؤيد ينظر لها تصرفات طبيعية بحكم أنها تشير في معناها للقوة والفرح عند الفوز في الملاعب الأوروبية.
لجنة الانضباط حسمت القرار في الشكوى التي تقدم بها نادي الشباب بعد مباراتهم مع نادي النصر بتاريخ2024/02/25م ، والتي قام بها رونالدو أمام جمهور الشباب وتم وصفها بالإشارة البذيئة والمهينة للجمهور ، وجاءقرار اللجنة بإيقاف اللاعب رونالدو مباراة واحدة وغرامة مالية ٣٠ الف ريال موزعة بين الإتحاد السعودي لكرة القدم ونادي الشباب كتكاليف رسوم لتقديم الشكوى ، وهو القرار الذي تسبب في ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي ، حيث رأى العديد ممن تناقلوا خبر قرار اللجنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن لجنة الانضباط يفترض أن يكون قرارها أشد عقوبة للاعب ، طالما أن اللجنة ذكرت في قرارها ثبوت مخالفة رونالدو للائحةالانضباط والأخلاق.
بالطبع أن الرياضة السعودية أصبحت محط أنظار العالم واتجهت نحو التطور والازدهار بخطوات واثبة تحفها روحالنجاح والطموحات العالمية مدفوعة بأجندة رؤية الوطن 2030 الواعدة والطموح ، وبما ان ذلك يتضمن مشروع استقطابات لاعبي كرة القدم وتحويل وجهات نجوم اللعبة في مختلف دوريات العالم نحو اللعب بالدوري السعودي، فهذا يشكل مسؤلية عظيمة على عاتق الإتحاد السعودي لكرة القدم ، وخاصة لجنة الانضباط حول وضع الأنظمةالتي تضمن عدم خروج اللاعبين عن الأنظمة او تصرفات قد يحدث فيها تجاوز لأنظمة البلد او القيم الإسلاميةوالأخلاق الرياضية أو عادات المجتمع السعودي المعروف عنه بالمجتمع المحافظ، كي لا يشعر أي لاعب بأنه قادم من الفضاء ولا يخضع لقوانين الأرض ، ويجب عليه إتباع الأنظمة مهما كانت أهميته الكروية ، لأن المملكة العربيةالسعودية لها أنظمتها ولن تسمح لأي كائن من كان بتجاوزها.

MENAFN06032024000089011017ID1107944225

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