MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي التجريبي PYXIS التابع لشركة Axelspace Corporation (Axelspace) في 4 مارس 2024 (توقيت المحيط الهادئ).

إعلان Axelspace



تحديد موعد الإطلاق على النحو التالي:

تاريخ الإطلاق: 4 مارس، 2024 (PST)

مركبة الإطلاق: فالكون 9

مهمة الإطلاق: الناقل-10

موقع الإطلاق: قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء (كاليفورنيا، USA)

المدار: مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 500 - 600 كم

مُشغل الإطلاق: SpaceX (شركة تقنيات استكشاف الفضاء)

* قد يتغير الجدول الزمني بسبب عوامل أخرى مثل الظروف الجوية.

ستعمل PYXIS على المهام التالية في المدار.

عرض تجريبي لنظام ناقل الأقمار الصناعية المتعدد الاستخدامات* لشركة AxelLinerعرض تجريبي لأجهزة الاستشعار للجيل القادم من أقمار AxelGlobe الصناعية (GRUS)عرض تجريبي لنظام تجربة الراديو عبر الأقمار الصناعية من قبل مجموعة SONY Group

PYXIS:

*نظام الناقل هو نظام التشغيل الأساسي للقمر الصناعي، ويشمل وظائف حيوية، مثل التحكم في الوضع وإمدادات الطاقة.

تعتمد حافلة الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة (المتعددة الاستخدامات) والعرض التجريبي في المدار لآلية إزالة المدار القابلة للنشر على النتائج التي تم الحصول عليها من المشاريع التالية المدعومة من منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO).



تطوير وعرض حافلات CubeSat والأقمار الصناعية الصغيرة للأغراض العامة (السنة المالية 2023-2026)

*تنفذ هذا المشروع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة خلال الفترة من العام المالي 2021 إلى العام المالي 2022 برنامج دعم مشاريع تطوير المكونات الفضائية (السنة المالية 2020-2021)

ملف الشركة

Axelspace Corporation

الموقع: طوكيو، اليابان

الرئيس والمدير التنفيذي: Yuya Nakamura

الأنشطة التجارية الرئيسية تشمل ما يلي: أعمال مراقبة الأرض باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة؛ واقتراحات الحلول باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة؛ وتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة والمكونات ذات الصلة؛ وترتيبات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة؛ والدعم التشغيلي والتكليف.

عنوان URL:

AxelGlobe:

AxelLiner: solution/

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