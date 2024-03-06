تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي التجريبي PYXIS التابع لشركة Axelspace

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تحديد موعد إطلاق القمر الصناعي التجريبي PYXIS التابع لشركة Axelspace Corporation (Axelspace) في 4 مارس 2024 (توقيت المحيط الهادئ).
إعلان Axelspace
تحديد موعد الإطلاق على النحو التالي:
تاريخ الإطلاق: 4 مارس، 2024 (PST)
مركبة الإطلاق: فالكون 9
مهمة الإطلاق: الناقل-10
موقع الإطلاق: قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء (كاليفورنيا، USA)
المدار: مدار متزامن مع الشمس، على ارتفاع 500 - 600 كم
مُشغل الإطلاق: SpaceX (شركة تقنيات استكشاف الفضاء)
* قد يتغير الجدول الزمني بسبب عوامل أخرى مثل الظروف الجوية.
ستعمل PYXIS على المهام التالية في المدار.
عرض تجريبي لنظام ناقل الأقمار الصناعية المتعدد الاستخدامات* لشركة AxelLiner
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عرض تجريبي لنظام تجربة الراديو عبر الأقمار الصناعية من قبل مجموعة SONY Group
PYXIS:
*نظام الناقل هو نظام التشغيل الأساسي للقمر الصناعي، ويشمل وظائف حيوية، مثل التحكم في الوضع وإمدادات الطاقة.
تعتمد حافلة الأقمار الصناعية ذات الأغراض العامة (المتعددة الاستخدامات) والعرض التجريبي في المدار لآلية إزالة المدار القابلة للنشر على النتائج التي تم الحصول عليها من المشاريع التالية المدعومة من منظمة تطوير الطاقة الجديدة والتكنولوجيا الصناعية (NEDO).
تطوير وعرض حافلات CubeSat والأقمار الصناعية الصغيرة للأغراض العامة (السنة المالية 2023-2026)
*تنفذ هذا المشروع وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة خلال الفترة من العام المالي 2021 إلى العام المالي 2022 برنامج دعم مشاريع تطوير المكونات الفضائية (السنة المالية 2020-2021)
ملف الشركة
Axelspace Corporation
الموقع: طوكيو، اليابان
الرئيس والمدير التنفيذي: Yuya Nakamura
الأنشطة التجارية الرئيسية تشمل ما يلي: أعمال مراقبة الأرض باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة؛ واقتراحات الحلول باستخدام الأقمار الصناعية الصغيرة؛ وتصميم وتصنيع الأقمار الصناعية الصغيرة والمكونات ذات الصلة؛ وترتيبات إطلاق الأقمار الصناعية الصغيرة؛ والدعم التشغيلي والتكليف.
عنوان URL:
AxelGlobe:
AxelLiner: solution/
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