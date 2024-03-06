أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول

(MENAFN
- Al Watan) الشوفان والشعير
الأطعمة مثل العصيدة المصنوعة من الشوفان، أو عصائر الشوفان أو الشعير تخفض نسبة الكوليسترول، لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى ((بيتا جلوكان))، التي تشكّل مادة هلامية في الأمعاء، وتساعد في منع امتصاص الكوليسترول بمجرى الدم.
المكسرات والبذور
استبدل بالوجبات الخفيفة المكسرات واللوز التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
الحليب والزبادي
من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، لذا تتم إضافتها إلى العديد من منتجات الحليب والزبادي المدعمة.
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