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أطعمة تخفض نسبة الكوليسترول

3/6/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Al Watan) الشوفان والشعير
الأطعمة مثل العصيدة المصنوعة من الشوفان، أو عصائر الشوفان أو الشعير تخفض نسبة الكوليسترول، لأنها تحتوي على ألياف قابلة للذوبان تسمى ((بيتا جلوكان))، التي تشكّل مادة هلامية في الأمعاء، وتساعد في منع امتصاص الكوليسترول بمجرى الدم.
المكسرات والبذور
استبدل بالوجبات الخفيفة المكسرات واللوز التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون غير المشبعة التي يمكن أن تخفض مستويات الكوليسترول في الدم.
الحليب والزبادي
من المعروف أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الستيرول والستانول تعمل على خفض نسبة الكوليسترول، لذا تتم إضافتها إلى العديد من منتجات الحليب والزبادي المدعمة.

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