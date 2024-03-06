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علماء يدرسون حالة شخص تلقى لقاح كورونا 217 مرة

3/6/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Al Watan) يدرس العلماء في ألمانيا حالة رجل "مفرط التطعيم" ورد أنه تلقى رقما قياسيا من لقاحات كورونا بلغ عددها 217 حقنة، وعندما سؤل عن السبب أجاب بأن ذلك حدث لأسباب شخصية.
ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حصل الرجل على عشرات اللقاحات "لأسباب خاصة" على مدى 29 شهرا، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية.
وقال الباحثون من جامعة "إرلانغن-نورمبرغ" إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما، من ماغدبورغ بألمانيا، لم يكن لديه "أي علامات" على إصابته بالفيروس المسبب لكوفيد ولم يبلغ عن أي آثار جانبية مرتبطة باللقاح.
وسمع الأكاديميون عن الرجل في تقرير صحفي وسألوا عما إذا كان بإمكانهم دراسة استجابة جسده للقاحات المتعددة.
وقال الدكتور كيليان شوبر: "لقد خضع الشخص لاختبارات دم مختلفة خلال السنوات الأخيرة، وقد منحنا الإذن لتقييم نتائج هذه التحليلات.
"في بعض الحالات، تم تجميد العينات، وتمكنا من التحقيق فيها بأنفسنا. تمكنا أيضا من أخذ عينات الدم بأنفسنا عندما تلقى الرجل تطعيما إضافيا أثناء الدراسة بناء على إصراره. "لقد تمكنا من استخدام هذه العينات لتحديد كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع التطعيم بالضبط."
والمفاجأة التي وجدها الباحثون في نتائج التحاليل أن جهازه المناعي يعمل بكامل طاقته.
ويعمل الباحثون بشكل مستمر لبحث حالة الرجل وذلك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالته والمستجدات الصحية لها.

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