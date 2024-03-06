علماء يدرسون حالة شخص تلقى لقاح كورونا 217 مرة

(MENAFN
- Al Watan) يدرس العلماء في ألمانيا حالة رجل "مفرط التطعيم" ورد أنه تلقى رقما قياسيا من لقاحات كورونا بلغ عددها 217 حقنة، وعندما سؤل عن السبب أجاب بأن ذلك حدث لأسباب شخصية.
ووفقا لموقع صحيفة "إندبندنت" البريطانية، حصل الرجل على عشرات اللقاحات "لأسباب خاصة" على مدى 29 شهرا، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "لانسيت" للأمراض المعدية.
وقال الباحثون من جامعة "إرلانغن-نورمبرغ" إن الرجل البالغ من العمر 62 عاما، من ماغدبورغ بألمانيا، لم يكن لديه "أي علامات" على إصابته بالفيروس المسبب لكوفيد ولم يبلغ عن أي آثار جانبية مرتبطة باللقاح.
وسمع الأكاديميون عن الرجل في تقرير صحفي وسألوا عما إذا كان بإمكانهم دراسة استجابة جسده للقاحات المتعددة.
وقال الدكتور كيليان شوبر: "لقد خضع الشخص لاختبارات دم مختلفة خلال السنوات الأخيرة، وقد منحنا الإذن لتقييم نتائج هذه التحليلات.
"في بعض الحالات، تم تجميد العينات، وتمكنا من التحقيق فيها بأنفسنا. تمكنا أيضا من أخذ عينات الدم بأنفسنا عندما تلقى الرجل تطعيما إضافيا أثناء الدراسة بناء على إصراره. "لقد تمكنا من استخدام هذه العينات لتحديد كيفية تفاعل الجهاز المناعي مع التطعيم بالضبط."
والمفاجأة التي وجدها الباحثون في نتائج التحاليل أن جهازه المناعي يعمل بكامل طاقته.
ويعمل الباحثون بشكل مستمر لبحث حالة الرجل وذلك لمعرفة المزيد من التفاصيل حول حالته والمستجدات الصحية لها.
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