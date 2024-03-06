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العلمانية المادية

3/6/2024 2:33:45 PM
(MENAFN- Al Watan) إن الفكر العلماني المادي الصرف ومنذ بداية نشأته مبني على فكرة تفكيك جميع القيود العقائدية والمجتمعية، بل يجزئ الإنسان ماديا ثم رسم خارطة لهُ ووضع المال والنساء الفقر والغنى الجمال والقبح مع تغييب طريقة دفع الثمن مقابل إظهار حقيقة التضحيات من آجله ذلك إنه لا يعلم كيف أجريت له الكثير من الاختبارات عن طريق مراكز دراسات فكرية حديثة وأخرى تقنية بعدما تحصلت على النتيجة ثم بني عليها مشاريع مادية صرفة ونفذت دون أن يعلم عنها تنتشر بين الناس عن طريق وسائل الإعلام ومن ثم تصدر فيها قوانين تحميها من العقوبة ثم يأتي دور المرء الذي لا يمكن استغناؤه بأي شكل دون إحلال له بدائل عوض عما فقده وهي طردياتحل ولكن سيكون الثمن أعظم بكثير بسبب تطور الدراسات وكثرة المنافسين عليه ومع مرور الوقت تحقق الكثير منها بل أغلبها ونحن نرى دولا فقيرة وأخرى غنية والغنى والفقر متلازمان فما بين التنازل والبحث عن سعادة الحياة يدفع جميع ما يملك مقابل تطور تلك المؤسسات ماديا وعلميا لكي يستمر التغيير للبشرية لتصل للمستوى الذي يجعل من الإنسان مجرد آلة تسير فوق الرصيف وبهذا تتحقق الأرباح وتنجح الشركات عندما يصبح الإنسان مجرد مادة استهلاكية لا قيمة له روح كما خلقه الله. وحينما يكبر أو تقل الفائدة منه يتحول إلى لا شيء إلى أن يرمى في جمعيات العجزة أو بالشارع يتسول الناس مع إيمانه بعدمية الفائدة منه بل هو من يطلب الخلاص منه لكي تستمر الحياة للآخرين.

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