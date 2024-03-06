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تبجيل المعلم.. ضرورة حضارية ومسؤولية أخلاقية

3/6/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al Watan) لمناسبة عيد المعلم في الأول من مارس .. يتطلب الامر منا جميعا دعم المعلم اجتماعياً .. ومؤازرته معنوياً.. وعدم الحط من شأنه، والإشادة بدوره في محافلنا الاجتماعية، والاعلامية،وذلك بقصد تمكينه من القيام بواجبه التعليمي بحس مسؤول ، وأداء رسالته التعليمية والتربوية على أفضل وجه ممكن .. اذ ان التهكم والتقليل من شأن المعلم، والذي نراه شائعا بيننا اليوم للأسف الشديد .. يمس هيبة المعلم، وينال من مكانته في المجتمع.. وفي الوسط الطلابي معا، حتى بات المعلم يشعر بدونية موقعه ، عندما يحضر في أي مناسبة.
ومعروف للجميع ان مهنة التعليم انبل مهنة.. وخاصة في ثقافتنا العربية الإسلامية.. فقد احتل المعلم في تراثنا مكانة مرموقة، سواء في المجتمع، او في أوساط الطلبة، حيث ورد في الأثر (من علمني حرفاً ملكني عبدا)، واستمرت مكانة المعلم برفعتها العلمية، ورمزيتها الإجتماعية، حتى فترة متأخرة من العصر الحديث، حيث قال الشاعر في ذلك :
قـــــم للمعلـــم وفه التبجيـــــلا ... كاد المعلم ان يكون رسولا
اعلمت افضل او اجل من الذي.... يبني وينشئ انفسا وعقولا
ولا غرابة في ذلك، فالمعلم مربي الاجيال الذين سيكونون قادة المستقبل.. من المهندسين، والاطباء،والعلماء، والموظفين.. ومن هنا فلسنا بحاجة للإشارة إلى مكانة المعلم العالية، وحجم الامتيازات الكبيرة التي يحصل عليها في في الدول المتقدمة، وفي بعض نمور دول جنوب شرق آسيا، التي حذت حذوهم. فقد انتبهوا إلى اهمية دور المعلم في العملية التعليمية، وكيف ان الإرتقاء بمكانته، وتعظيم امتيازته، ينعكس إيجابيا على مخرجات العملية التعليمية بشكل مباشر، وذلك من خلال تحفيزه مادياً ومعنوياً للانشداد للعملية التربوية، والتواصل الصميمي الحي مع طلابه، مع توفر المتطلبات الأخرى من المناهج المتطورة، والأسرة الواعية، والمجتمع المتنور ، وهو ما يفسر نجاحه بتخريج دفعات من الطلاب، متمكنة علميا، ومؤهلة تربويا، لتأخذ دورها الفعال في تنمية البلد.
وفي كل الأحوال، يبقى المعلم بشرا، يخطئ مرة ويصيب ،شأنه شأن أي إنسان آخر، ومن ثم فإنه إذا كان هناك قلة مقصرة من المعلمين المتلكئين في أداء واجبهم التعليمي، والتربوي، فإنه لا يصح أبدا تعميم التهكم على كل المعلمين والمعلمات..

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