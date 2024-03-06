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ادعاء صحي مؤهل لشركات الزبادي

3/6/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al Watan) تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الآن لشركات الزبادي بتقديم ((ادعاء صحي مؤهل)) يفيد بأن منتجاتها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وهذه هي المطالبة الأولى من نوعها التي توافق عليها الوكالة لصانعي الزبادي. فماذا يعني هذا؟
في ديسمبر 2018، قدمت شركة دانون في أمريكا الشمالية التماسًا استشهد بـ32 دراسة للترخيص بمطالبة صحية مؤهلة للزبادي.
ادعاءات مؤهلة
ويتم دعم الادعاءات الصحية المؤهلة ببعض الأدلة العلمية، ولكنها لا تفي بمعايير ((الاتفاقية العلمية الهامة)) (SSA) الأكثر صرامة التي يجب أن تكون عليها المطالبة الصحية المعتمدة. للتأكد من أن المطالبات المؤهلة لا تضلل المستهلكين، يجب أن تأتي مع إخلاء المسؤولية الذي يضمن أن الرسالة واضحة. في حين أن إدارة الغذاء والدواء لا يتعين عليها فعليًا ((الموافقة)) على هذه الادعاءات، إلا أنها تحتاج إلى المراجعة ويجب استخدام اللغة المناسبة لمنع حدوث مشكلات قانونية.
ومع البدل الجديد، يمكن لشركات الزبادي القول إن تناول كوبين (3 حصص) أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لأدلة علمية محدودة. وفقا لتقييم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لا يوجد حد للسكر المضاف أو الدهون الزائدة التي تقلل القدرة على تقديم المطالبة.
مع ذلك، أعربت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن مخاوفها من أن هذا الادعاء سيتم استخدامه مع الزبادي الذي يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. وعلى هذا النحو، فإنهم يأملون أن تستخدم الشركات ((الدراسة المتأنية)) عندما يتعلق الأمر باستخدامها.
يعد السكر عنصرًا شائعًا في معظم أنواع الزبادي الموجودة في السوق، خاصة أصناف الزبادي قليلة أو خالية الدسم من أجل تعويض النكهة والملمس. يتوفر الزبادي العادي في معظم محلات البقالة وهو من الأصناف الأقل معالجة التي ستجدها. المطالبة مخصصة فقط للزبادي المعتمد على منتجات الألبان وليس بدائلها النباتية المشتقة عادةً من اللوز أو جوز الهند أو الصويا. وحتى بعد المراجعة، لا يوجد حتى الآن سبب ملموس يفسر سبب ظهور هذا الارتباط في بعض الأبحاث.

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