ادعاء صحي مؤهل لشركات الزبادي

(MENAFN
- Al Watan) تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الآن لشركات الزبادي بتقديم ((ادعاء صحي مؤهل)) يفيد بأن منتجاتها يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني. وهذه هي المطالبة الأولى من نوعها التي توافق عليها الوكالة لصانعي الزبادي. فماذا يعني هذا؟
في ديسمبر 2018، قدمت شركة دانون في أمريكا الشمالية التماسًا استشهد بـ32 دراسة للترخيص بمطالبة صحية مؤهلة للزبادي.
ادعاءات مؤهلة
ويتم دعم الادعاءات الصحية المؤهلة ببعض الأدلة العلمية، ولكنها لا تفي بمعايير ((الاتفاقية العلمية الهامة)) (SSA) الأكثر صرامة التي يجب أن تكون عليها المطالبة الصحية المعتمدة. للتأكد من أن المطالبات المؤهلة لا تضلل المستهلكين، يجب أن تأتي مع إخلاء المسؤولية الذي يضمن أن الرسالة واضحة. في حين أن إدارة الغذاء والدواء لا يتعين عليها فعليًا ((الموافقة)) على هذه الادعاءات، إلا أنها تحتاج إلى المراجعة ويجب استخدام اللغة المناسبة لمنع حدوث مشكلات قانونية.
ومع البدل الجديد، يمكن لشركات الزبادي القول إن تناول كوبين (3 حصص) أسبوعيًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، وفقًا لأدلة علمية محدودة. وفقا لتقييم إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، لا يوجد حد للسكر المضاف أو الدهون الزائدة التي تقلل القدرة على تقديم المطالبة.
مع ذلك، أعربت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية عن مخاوفها من أن هذا الادعاء سيتم استخدامه مع الزبادي الذي يحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. وعلى هذا النحو، فإنهم يأملون أن تستخدم الشركات ((الدراسة المتأنية)) عندما يتعلق الأمر باستخدامها.
يعد السكر عنصرًا شائعًا في معظم أنواع الزبادي الموجودة في السوق، خاصة أصناف الزبادي قليلة أو خالية الدسم من أجل تعويض النكهة والملمس. يتوفر الزبادي العادي في معظم محلات البقالة وهو من الأصناف الأقل معالجة التي ستجدها. المطالبة مخصصة فقط للزبادي المعتمد على منتجات الألبان وليس بدائلها النباتية المشتقة عادةً من اللوز أو جوز الهند أو الصويا. وحتى بعد المراجعة، لا يوجد حتى الآن سبب ملموس يفسر سبب ظهور هذا الارتباط في بعض الأبحاث.
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