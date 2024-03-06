السقوط ثاني سبب مؤد للوفاة بجروح

(MENAFN
- Al Watan) فيما تشير البيانات الإحصائية العالمية، إلى أن حوادث السقوط، هي ثاني سبب مؤدٍ إلى الوفاة بجروح، أطلق فرع الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية في الأحساء بالتعاون مع أمانة المحافظة، فعالية بعنوان: ((الحساوي ما يطيح))، للحد من حوادث السقوط، واستهدفت كبار السن، وتوفير ركن خاص للفحص الطبي والتمارين المخصصة لكبار السن وذلك في مقر سوق الأربعاء في المبرز.
شيوخ الأحساء
أبان المشرف على الفعالية خالد الصباح، أن بداية الفكرة تبلورت من مقترح لرئيس فرع الجمعية الدكتور ماهر القعيمي، بإطلاق نشاط موجه لفئة كبار السن، وتوجيه الاهتمام نحوهم بسبب ندرة الفعاليات الموجهة إليهم في الفترة الأخيرة، وتم تسميتهم بـ((شيوخ الأحساء)) بدلًا من ((كبار السن))، ورسالة الفعالية تتمثل في توعيتهم حول أهمية الوقاية من السقوط والتعرف على علامات الاستعداد للسقوط، إضافة إلى التعرف على كيفية التصرف في حالة السقوط والحد من الإصابات المترتبة عنه، واشتملت الفعالية على تعريف السقوط، وأسبابه لدى كبار السن، والإجراءات الوقائية منه، والإجراءات الفورية عند الوقوع، وفحوصات طبية حول معرفة خطر ذلك، أيضًا اختبار التمارين لقياس المدى اللياقي، إضافة إلى تحديد نوع التغذية المناسبة للفئة المستهدفة، وتم اختيار سوق الأربعاء بالمبرز بناءً على دراسة فائقة وحيثية، حيث يجمع أكبر عدد من الفئة المستهدفة، ويعتبر جزءًا من التراث المحلي في الأحساء، مما يجعله مكانًا مناسبًا لتنظيم فعاليات توعوية.
. يموت في العالم كل عام 684 ألف شخص بسبب حوادث السقوط.
. تقع أكثر حوادث السقوط بـ 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
. يعاني البالغون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أكبر عدد من حالات السقوط المميتة.
. تسجل كل عام 37.3 مليون حادثة سقوط تستدعي درجة خطورتها تلقي عناية طبية.
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