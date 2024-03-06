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السقوط ثاني سبب مؤد للوفاة بجروح

3/6/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al Watan) فيما تشير البيانات الإحصائية العالمية، إلى أن حوادث السقوط، هي ثاني سبب مؤدٍ إلى الوفاة بجروح، أطلق فرع الجمعية السعودية العلمية للرعاية الصحية المنزلية في الأحساء بالتعاون مع أمانة المحافظة، فعالية بعنوان: ((الحساوي ما يطيح))، للحد من حوادث السقوط، واستهدفت كبار السن، وتوفير ركن خاص للفحص الطبي والتمارين المخصصة لكبار السن وذلك في مقر سوق الأربعاء في المبرز.
شيوخ الأحساء
أبان المشرف على الفعالية خالد الصباح، أن بداية الفكرة تبلورت من مقترح لرئيس فرع الجمعية الدكتور ماهر القعيمي، بإطلاق نشاط موجه لفئة كبار السن، وتوجيه الاهتمام نحوهم بسبب ندرة الفعاليات الموجهة إليهم في الفترة الأخيرة، وتم تسميتهم بـ((شيوخ الأحساء)) بدلًا من ((كبار السن))، ورسالة الفعالية تتمثل في توعيتهم حول أهمية الوقاية من السقوط والتعرف على علامات الاستعداد للسقوط، إضافة إلى التعرف على كيفية التصرف في حالة السقوط والحد من الإصابات المترتبة عنه، واشتملت الفعالية على تعريف السقوط، وأسبابه لدى كبار السن، والإجراءات الوقائية منه، والإجراءات الفورية عند الوقوع، وفحوصات طبية حول معرفة خطر ذلك، أيضًا اختبار التمارين لقياس المدى اللياقي، إضافة إلى تحديد نوع التغذية المناسبة للفئة المستهدفة، وتم اختيار سوق الأربعاء بالمبرز بناءً على دراسة فائقة وحيثية، حيث يجمع أكبر عدد من الفئة المستهدفة، ويعتبر جزءًا من التراث المحلي في الأحساء، مما يجعله مكانًا مناسبًا لتنظيم فعاليات توعوية.
. يموت في العالم كل عام 684 ألف شخص بسبب حوادث السقوط.
. تقع أكثر حوادث السقوط بـ 80% منها في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
. يعاني البالغون الذين تتجاوز أعمارهم 65 عامًا أكبر عدد من حالات السقوط المميتة.
. تسجل كل عام 37.3 مليون حادثة سقوط تستدعي درجة خطورتها تلقي عناية طبية.

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