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توقعات تتسبب بقطار الطلاق السريع

3/6/2024 2:33:44 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف استشاري الطب النفسي الدكتور، علي الزائري، أن هناك توقعات شخصية تتسبب في حدوث ما يعرف بقطار الطلاق السريع بين الزوجين، منها: التوقعات غير المنطقية والشخصية من شريك الحياة، عدم الدخول مع الطرف الآخر بنقاش أو حوار، رسم صورة محددة لحياته الزوجية، ومن الأسباب أيضا وضع إدارة معينة في طريقة المعيشة والحقوق والصلاحيات لشريك الحياة، وهذا النوع من التوقعات التي يفرضها أحيانا الزوج على زوجته يخلق نفورا لدى الزوجة.
صلاحيات مفتوحة
أضاف: "الزوجة بدورها لديها توقعات مختلفة عن الحياة الزوجية فهي تتوقع أن الحياة الزوجية تفاهم وحوار وصلاحيات مفتوحة وعدم معارضة الزوج على المفاهيم المعروفة كزيارة الأهل أو عمل الزوجة، فعدم مناقشة هذه الأمور في الوقت المناسب قبل الزواج يؤدي لصراعات زوجية غير محببة في بداية الحياة الزوجية، وكثير من العلاقات تنتهي بطلاق مبكر بسبب صعوبة التواصل بين الطرفين، فنجد كل طرف يريد أن يفرض نسخته التي يراها صحيحة من وجهة نظره دون وضع وقت للتفاهم مع الطرف الآخر".
ضعف الشخصية
أكد أن الزوجين بالعادة يختلفون على إدارة المنزل والمال والعلاقات الاجتماعية والزيارات، ويعتقد أحد الطرفين أن الحوار هو ضعف في الشخصية، وينتج عن ذلك خسران المشاعر والثقة والألفة لدى الطرف الآخر، الذي يبدأ في النفور، فالحلول ليس طلب مساعدة من الخارج بل تعلم وسائل الحوار والتفاهم والوصول لتسوية، وإذا تعذر ذلك على أحد الطرفين لا بد من زيارة مختص نفسي حتى يرشده للطرق الصحيحة للوصول إلى حلول مع الشريك.
الزواج المبكر
أكد الاستشاري الاجتماعي، صالح ياسر، أن الطلاق السريع له عدة أسباب في المجتمع من أهمها: "الزواج المبكر وقلة الخبرة لدى أحد الطرفين في مواجهة المشكلات، وهذا الزواج عادة يتم بطريقة تقليدية عن طريق الأسرة، فالزواج في سن مبكر يبقى مسؤولية كبيرة، ولا بد من الإرشاد النفسي والاجتماعي للزوجين، ويعود فشل الزيجات لعدم إدراك مسؤولية الزواج من الطرفين، كذلك نجد فرض إدارة محددة على الحياة الزوجية من قبل الزوج دون أن يكون هناك مرونة بين الزوجين، وهذه من أهم أسباب الطلاق السريع، موضحا أنه وردت له مشكلات زوجية في بداية الزواج منها رفض زوج قيام زوجته بزيارة أسرتها أسبوعيا، كذلك منعها من زيارة صديقاتها مما تسبب في حدوث صراعات كبيرة بين الزوجين، في ظل وجود مثل هذه النزاعات نقوم بتوجيه الشريكين إلى طرق الحوار والتفاهم بعيدا عن المشاكل الزوجية وإعطاء كل منهما طرقاً صحيحة لإدارة الحوار والوصول لنتائج إيجابية".
مشاكل نفسية تتسبب في الطلاق السريع:
عدم الاهتمام بالطرف الآخر
الشجار الدائم
الملل من الشريك
المرض، كأن يصاب أحد الزوجين بمرض معين
فقد الثقة

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