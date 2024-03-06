إيلون ماسك يسخر من Meta

(MENAFN
- Al Watan) سخر رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، مالك منصة إكس (تويتر سابقًا)، على أعطال طالت منصات ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستجرام وثريدز.
وقام ماسك بتضمين منشور لرئيس الاتصالات في شركة Meta، آندي ستون، على رسم توضيحي يظهر ثلاثة طيور من البطريق مع شعارات فسيبوك وانستجرام وثريدز، تحيي بطريقاً آخر يرتدي نظارة شمسية وزي قائد الجيش مع شعار ((إكس)).
وكتب ماسك عبر حسابه على منصة ((إكس)) بسخرية ((إذا كنت تقرأ هذا المنشور فذلك دليل أن خوادمنا تعمل)).
ورصد موقع داون ديتيكتور الذي يتتبع الأعطال على الإنترنت أكثر من 550 ألف بلاغ عن انقطاع خدمات فيسبوك، إضافة إلى نحو 92 ألف بلاغ بشأن إنستجرام.
وعادت خدمات موقعي فيسبوك وإنستجرام إلى العمل مجددا بعد انقطاع دام أكثر من ساعتين عند مئات الآلاف من المستخدمين في جميع أنحاء العالم الثلاثاء بسبب مشكلة فنية.
وقال آندي ستون المتحدث باسم ميتا في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس ((في وقت سابق من اليوم، تسببت مشكلة فنية في صعوبة الوصول إلى بعض خدماتنا. قمنا بحل المشكلة...)).
وأضاف ((قمنا بحل المشكلة بأسرع وقت لجميع الذين تأثروا بها، ونعتذر عن أي إزعاج)).
وأظهرت لوحة معلومات ميتا في وقت سابق من اليوم أن واجهة برمجة التطبيق في واتساب بيزنس واجهت مشكلات أيضا، وإن كانت على نطاق أصغر من فيسبوك وإنستجرام.
MENAFN06032024000089011017ID1107944164
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.