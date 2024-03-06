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المعرض السعودي للافتات يستقطب آلاف الحضور في يوم الافتتاح

3/6/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، نايف عبدالله الراجحي، النسخة الأولى من المعرض السعودي للافتات بعد حفل قص الشريط في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض (RICEC). يستمر الحدث الأكبر في الشرق الأوسط للصناعات الرقمية والطباعة والرسم الجرافيكي والتصوير حتى 7 مارس 2024.
وتعليقاً على الحدث، قال محمد كازي، نائب الرئيس، فعاليات الانشاءات، دي إم جي، الشركة المنظمة للحدث: "يسعدنا افتتاح المعرض السعودي للافتات، مما يسهل على أكثر من 5000 مشتر فرصة لقاء العارضين وشراء أحدث المواد والمعدات والخدمات الرقمية، والمطبوعة، والرسوم، والتصوير. وكانت الممرات المزدحمة في اليوم الأول من الحدث دليلا على الحاجة المتزايدة لحلول اللافتات في المملكة العربية السعودية، حيث تدرك الشركات الدور الأساسي الذي تلعبه اللافتات في تعزيز رؤية العلامة التجارية وفعالية التواصل ومشاركة العملاء بشكل عام".
يضم الحدث منتجات وخدمات في ست قطاعات رئيسية، مثل الطباعة كبيرة الحجم، واللافتات، والرسومات، والتصوير، والتسويق الرقمي، والهدايا والمواد الترويجية. يوفر مزيج العارضين المحليين والدوليين منصة حقيقية لارتباطات الأعمال لأكثر من 100 عارض.
الاستدامة على رأس أولويات العارضين
كان هناك تركيز متزايد على الاستدامة في صناعة اللافتات، حيث تسعى الشركات بنشاط إلى طرق للتخفيف من البصمة البيئية لشاشاتها الرقمية ومعدات الطباعة وغيرها من المنتجات. يقود هذا الاتجاه إلى إنشاء شاشات موفرة للطاقة ودمج المواد المستدامة في صناعة اللافتات.
خلال المعرض السعودي للافتات، اتخذت شركة HP Inc، أحد الشركاء المؤسسين للحدث، تدابير لضمان التزام جناحها بالاستدامة والسلامة ومعايير الأحداث الدولية. تأكيداً على الاستدامة، تعطي HP الأولوية لاستخدام المواد القابلة لإعادة الاستخدام لتقليل النفايات. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم الشركة لافتات خفيفة الوزن لا تتطلب عادة دعما إضافياً، مما يتماشى بشكل أكبر مع نهجها الواعي بالبيئة.
في مكان آخر على أرض المعرض، سلطت Alpha Art Gifts الضوء على ممارسات التصنيع المستدامة. تستخدم الشركة اللباد، وهو ألياف بوليستر مصنوعة من زجاجات PET المعاد تدويرها لصنع حقائب الكمبيوتر المحمول وحقائب اللباد والمحافظ.
التنوع في عرض المنتجات
في يوم افتتاح الحدث، اختبر الزوار منتجات وأنظمة جديدة من كبار الموردين، مما خلق فرصة تفاعلية بين العارضين والمشترين المحتملين للمساعدة في إحداث ثورة في عمليات اللافتات.
عرضت ADS Advertising Materials راسمات القطع Graphtec الخاصة بها والتي تم تصميمها لتلبية المتطلبات الملحة لمحترفي التصميم في صناعات اللافتات والملابس والملابس والاستنساخ والتعبئة والتغليف، من بين منتجات أخرى. جلبت شركة دار العروضة التجارية منتجاتها عالية الجودة التي تلبي احتياجات صناعات اللافتات والإعلان والهندسة المعمارية. عرضت ديزرت ساين للتجارة خط إنتاجها الحصري الذي يتكون من K-JET و DSMG و DS-JET و KoolMark و Axis graphics. كما عرضت Signs Solutions خبرتها المتعلقة بتصنيع رسائل 3D من بين خدمات أخرى.
وأضاف كازي بالقول: "من شاشات العرض الرقمية الحديثة إلى تقنيات الطباعة المتقدمة وحلول اللافتات التفاعلية، تعج قاعة المعرض بالإثارة، مما يسهل اتخاذ قرارات مستنيرة للمشترين وتمكين العارضين من عرض خبراتهم".
تقدم دردشات "هلا" محتوى عالي القيمة ورؤى للحضور
شارك في اليوم الأول من دردشات "هلا" المنسقة حصرياً خبراء ومتخصصين من قطاعات اللافتات وإيجاد الطريق والتصميم والإعلان، الذين شاركوا رؤى ذات صلة حول تشكيل تجربة تحديد الطريق، وتعزيز المحتوى المحلي في اللافتات بالإضافة إلى الاستراتيجيات والتقنيات لتحويل صناعة اللافتات.
وفي حديثه في إحدى جلسات النقاش، قال علي يوسف، الخبير الدولي في تحديد الرؤى والتوجهات: "نحن نصمم المعلومات من خلال اللافتات. ولهذا السبب، عند تصميم اللافتات، نحتاج إلى التفكير في كيفية إدراك الناس لها ". وانضم إلى يوسف خبراء من مطارات الرياض، وشركة البحر الأحمر الدولية، وشركة Genius LOCI وشركة GLSW، الذين اتفقوا بشكل جماعي على أن حلول اللافتات ستكون حاسمة في خلق بيئة سلسة وجذابة لكل من الجماهير المحلية والدولية، حيث تستعد المملكة لاستضافة معرض الرياض إكسبو 2030 وكأس العالم لكرة القدم 2034.
وأضاف متحدث آخر في الجلسة غرايم إرينز، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي التنفيذي لشركة GENIUS LOCI &GLSW: "لقد أثبتت السعودية أننا على دراية واسعة بقطاع اللافتات. لا يوجد عدد كبير من المتخصصين في اللافتات في المنطقة كما هو الحال في المملكة العربية السعودية في الوقت الحالي".
سيتعمق اليومان 2 و 3 من دردشات "هلا" في فوائد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدة في اللافتات والإعلانات، والحصول على إرشادات فنية حول اختيار المواد من أجل صنعة فائقة، واختيار تقنية الطباعة المناسبة لمشاريع اللافتات بالإضافة إلى تصميم إشارات المرور.
حضور الحدث مجاني والتسجيل مفتوح من خلال الرابط: .
لن يسمح للزوار الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بحضور

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