أدير العقارية تنجح في مزاد درب الحرمين بميعات لامست نصف مليار ريال

(MENAFN
- Al Watan) أكدت "أدير العقارية" قوة القطاع العقاري المملكة، بعد نجاحها اللافت في بيع مخطط "درب الحرمين" بقيمة إجمالية بلغت 495,684,581 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي)، وذلك خلال المزاد الهجين الذي نظمته الشركة بكل احترافية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024م في قاعة فندق راديسون بلو، جدة بلازا، وسط حضور نوعي لافت من كبار المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال الباحثين عن الفرص الاستثنائية.
من جانبه أعرب سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه المزاد، والذي عكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل سواء في التسويق، أو التخطيط أو التنظيم، وأكد أهمية الفرص المطروحة للبيع التي وفرها مخطط "درب الحرمين" وجاذبيتها للمستثمرين والطموحين في بناء مستقبلهم الاستثماري الواعد. وقدَّم الحربي تهنئته لكل من فاز بأراضي المخطط النموذجية التي تُهيئ لهم درب الاستثمار الواعد وتدرّ عليهم الأرباح
وأضاف: "الإقبال الكبير والمنافسة الشديدة التي شهدها المزاد، عكست الثقة العميقة في السوق العقاري بالمملكة، وأكدت جودة وتميز المشاريع العقارية التي نقدمها. نحن فخورون بأننا نُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة للمستثمرين، وتنعكس على الاقتصاد الوطني، متطلعين إلى المزيد من النجاحات في المستقبل".
وفي ختام حديثه، أكد الحربي ، أهمية الاستثمار العقاري في مدينة جدة، والتي تحظى بمكانة خاصة كواحدة من أهم المدن الاقتصادية والسياحية في المملكة، وتعتبر مركزًا حيويًا للاستثمار. مؤكدًا التزام شركة "أدير العقارية" بتقديم فرص عقارية مبتكرة وجذابة في مختلف مناطق المملكة، تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمار عقارية رائدة في المنطقة.
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