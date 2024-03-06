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أدير العقارية تنجح في مزاد درب الحرمين بميعات لامست نصف مليار ريال

3/6/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al Watan) أكدت "أدير العقارية" قوة القطاع العقاري المملكة، بعد نجاحها اللافت في بيع مخطط "درب الحرمين" بقيمة إجمالية بلغت 495,684,581 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي)، وذلك خلال المزاد الهجين الذي نظمته الشركة بكل احترافية اليوم الأربعاء 6 مارس 2024م في قاعة فندق راديسون بلو، جدة بلازا، وسط حضور نوعي لافت من كبار المستثمرين العقاريين ورجال الأعمال الباحثين عن الفرص الاستثنائية.
من جانبه أعرب سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة أدير العقارية، عن سعادته بالنجاح الباهر الذي حققه المزاد، والذي عكس الجهود الكبيرة التي بذلها فريق العمل سواء في التسويق، أو التخطيط أو التنظيم، وأكد أهمية الفرص المطروحة للبيع التي وفرها مخطط "درب الحرمين" وجاذبيتها للمستثمرين والطموحين في بناء مستقبلهم الاستثماري الواعد. وقدَّم الحربي تهنئته لكل من فاز بأراضي المخطط النموذجية التي تُهيئ لهم درب الاستثمار الواعد وتدرّ عليهم الأرباح

وأضاف: "الإقبال الكبير والمنافسة الشديدة التي شهدها المزاد، عكست الثقة العميقة في السوق العقاري بالمملكة، وأكدت جودة وتميز المشاريع العقارية التي نقدمها. نحن فخورون بأننا نُسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال توفير فرص استثمارية ذات قيمة مضافة للمستثمرين، وتنعكس على الاقتصاد الوطني، متطلعين إلى المزيد من النجاحات في المستقبل".
وفي ختام حديثه، أكد الحربي ، أهمية الاستثمار العقاري في مدينة جدة، والتي تحظى بمكانة خاصة كواحدة من أهم المدن الاقتصادية والسياحية في المملكة، وتعتبر مركزًا حيويًا للاستثمار. مؤكدًا التزام شركة "أدير العقارية" بتقديم فرص عقارية مبتكرة وجذابة في مختلف مناطق المملكة، تلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين، وتساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمار عقارية رائدة في المنطقة.

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