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اتفاقية للربط الجوي بين السعودية وألمانيا

3/6/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al Watan) وقّع برنامج الربط الجوي -على هامش مشاركة منظومة السياحة بالمعرض الدولي لصناع السياحة المقام بالعاصمة الألمانية برلين-، اتفاقية تعاون مع خطوط "يورو وينغز" الألمانية، وذلك بحضور وزير السياحة أحمد الخطيب.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة وألمانيا، من خلال إطلاق مساران مباشران يربطان مدينتيّ برلين وكولونيا الألمانيتين بمدينة جدة.
رحلات أسبوعية
ومن المقرر أن يُطلق مطار كولونيا ثلاث رحلات أسبوعية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، في شهر أكتوبر المقبل، بينما سيُطلق مطار برلين براندنبورغ رحلتين أسبوعيًا إلى ذات الوجهة، وستُسيَّر هذه الرحلات بواسطة طائرات من طراز "A320".
وستعمل هذه الشراكة على توسيع رحلات ثلاث رحلات اسبوعيه الحالية بين المملكة وأوروبا، وذلك بعدما أُطلق مؤخرًا المسار المباشر بين جدة وبرلين، والذي أعلن عنه الناقل الوطني "طيران ناس"، في وقت سابق من هذا الشهر.
الربط بين المملكة وألمانيا
وقال المدير التنفيذي لبرنامج الربط الجوي ماجد خان: "يأتي تعاوننا مع خطوط "يورو وينغز" في وقتٍ يشهد فيه الربط الجوي بين المملكة وأوروبا تقدماً كبيرًا، وسيُمكّن دخولها إلى السوق السعودية من تعزيز الربط الجوي بين المملكة وألمانيا، وزيادة السياحة الوافدة، ونتطلع إلى بناء شراكة طويلة الأجل مع "يورو وينغز" لتوسيع شبكة مساراتنا الجوية خلال الأعوام المقبلة، لتقديم تجارب جديدة لزوّرانا، تُمكّنهم من اكتشاف الآفاق التاريخية والثقافية في المملكة".
ومن جانبه أكد رئيس أسواق الأميركتين وأوروبا بالهيئة العامة للسياحة السعودية حازم الحازمي، أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعزز العلاقة المتنامية بين أوروبا والمملكة، وتسلط الضوء على التزامنا المشترك بالتبادل الثقافي والتجاري عبر تسهيل السفر إلى السوق الألمانية، مشيراً إلى أن هذا التعاون سيوفر لجميع الشركاء فرصاً تجارية جديدة وتلبية احتياجات زوار المملكة.
ورحب بجميع الضيوف، داعياً لزيارة المملكة واكتشاف كنوزها التاريخية والثقافية والترفيهية.
طائرات جديدة
وأوضحت شركة "يورو وينغز" أن المسارين المباشرين من برلين وكولونيا إلى جدة تعزز بشكل كبير خيارات "يورو وينغز" للمسافات المتوسطة لضيوفنا، مؤكدة أن الارتباط بين ألمانيا ومنطقة الخليج له أهمية اقتصادية وثقافية كبيرة، وسيتم العمل على تشغيل المسارات بطائرات جديدة من طراز إيرباص "A320neo"، وهي الطائرات النفاثة متوسطة المدى الأكثر هدوءًا والأكثر كفاءة في العالم.
يذكر أن برنامج الربط الجوي هو برنامج يستهدف زيادة النمو السياحي في المملكة، من خلال تعزيز الربط الجوي بين المملكة ودول العالم، عبر تطوير المسارات الجوية الحالية والمحتملة، وربط المملكة بوجهاتٍ جديدة عالمية، ويعمل برنامج الربط الجوي بصفته المُمكّن التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للسياحة، والاستراتيجية الوطنية للطيران، على تعزيز التعاون وبناء الشراكات بين الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاعين العام والخاص في منظومتيّ السياحة والطيران، لتعزيز مكانة المملكة بصفتها وجهة سياحية رائدة عالميًا في مجال الربط الجوي السياحي.

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