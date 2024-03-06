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الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض

3/6/2024 2:33:43 PM
(MENAFN- Al Watan) نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، وتشمل (الرياض العاصمة، والدرعية، والمزاحمية، وشقراء، ورماح، والمجمعة، وثادق، والغاط، والزلفي، ومرات، وحريملاء، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، والحريق)، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم غد الخميس.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.

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