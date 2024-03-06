الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض

الأرصاد ينبه من أمطار على الرياض
التاريخ
3/6/2024 2:33:43 PM
(MENAFN
- Al Watan) نبه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة الرياض، وتشمل (الرياض العاصمة، والدرعية، والمزاحمية، وشقراء، ورماح، والمجمعة، وثادق، والغاط، والزلفي، ومرات، وحريملاء، والدوادمي، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، والحريق)، وذلك ابتداءً من اليوم وحتى يوم غد الخميس.
وأهاب الدفاع المدني بالجميع أخذ الحيطة والحذر والالتزام بتعليماته.
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