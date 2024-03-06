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ورشتا عمل لمركز التحكيم الرياضي

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نفذ مركز التحكيم الرياضي السعودي أمس، ورشتي عمل عن تعديلات القواعد الإجرائية والقانون وصناعة الرياضة ضمن فعاليات ((أسبوع الرياض الدولي لتسوية المنازعات - RIDW24)).
وتحدث الرئيس التنفيذي لمركز التحكيم الرياضي جابر الجهني في ورشة العمل الأولى عن تعديلات القواعد الإجرائية للمركز، التي تهدف لمواكبة التحديثات القانونية مع الهيئات الرياضية وتسهيل الإجراءات وفهم النصوص القانونية، وسد الثغرات التشريعية وتعزيز العدالة الناجزة ومعالجة الإشكاليات الواردة في النصوص القانونية، بالإضافة إلى تفادي إشكالية كثرة التأويل وعدم فهم المصطلحات والنصوص القانونية.
فيما تحدثت عضو مركز التحكيم الرياضي الدكتورة نجلاء الحقيل في ورشة العمل الثانية بعنوان القانون وصناعة الرياضة عن أهمية الاستثمار في المجال الرياضي، بوصفه من أكثر مصادر الربح في العالم.
وتطرقت إلى العلاقة بين القانون والرياضة وأوجه الاستثمار الرياضي في المنتجات الرياضية والابتكار الرياضي والأندية الرياضية ومرافقها، إضافة إلى استثمار العلامة التجارية للأندية واللاعبين والرعاية الإعلامية وعقود التسويق والإعلانات وحقوق البث الرياضي. واستعرضت أبرز ملامح القوانين الرياضية المتعلقة بفض النزاعات في قضايا الصناعة والاستثمار الرياضي، وعرفت بجهود مركز التحكيم الرياضي باعتباره الجهة القضائية العليا المختصة بالنظر والفصل والوساطة بصفة حصرية في جميع المنازعات الرياضية، أو ذات الصلة بالرياضة، بعد استنفاد وسائل الاستئناف الداخلية بالاتحادات الرياضية المختلفة.

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