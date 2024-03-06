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عام 2023 شهد مقتل أكبر عدد من المهاجرين خلال عقد

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 8565 شخصا لقوا حتفهم على طرق الهجرة حول العالم في العام 2023، مما يجعله "العام الأكثر دموية خلال عقد".
وأضافت المنظمة التابعة للأمم المتحدة في بيان أن "عدد القتلى في العام 2023 يمثل زيادة مأساوية بنسبة 20 في المئة مقارنة بالعام 2022، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ إجراءات لمنع مزيد من الخسائر في الأرواح".
وكانت وكالة "دوتشيه فيليه" الألمانية نشرت نهاية عام 2023 معلومات عن حوادث لغرق عدد كبير من المهاجرين في هذا العام، ففي 14 يونيو، غرق قارب صيد كان يقل مئات المهاجرين قبالة الساحل اليوناني، ما تسبب في مقتل ما لا يقل عن 500 شخص وهو أكبر عدد من القتلى شهدته اليونان منذ عام 2013، وفق الوكالة.
وحسب الوكالة: "منذ يناير، لقي أكثر من 2200 شخص حتفهم وسط البحر الأبيض المتوسط، ​​أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الأوروبية، وفقا لأرقام المنظمة الدولية للهجرة، ويعد عام 2023 الأكثر دموية في هذه المنطقة البحرية، منذ عام 2017 الذي شهد وفاة 2800 مهاجر غرقا".

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