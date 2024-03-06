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أكبر أزمة جوع في العالم تلاحق السودان

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) هدد الصراع المدمر المستمر منذ حوالي عام بين الجنرالات المتنافسين في السودان بخلق أكبر أزمة جوع في العالم، وفقا لتحذير كبير مسؤولي الأغذية التابعين للأمم المتحدة، وقالت سيندي ماكين، رئيسة برنامج الأغذية العالمي، إن القتال في السودان، الذي يضع جيش البلاد في مواجهة جماعة شبه عسكرية عنيفة، دمر حياة الملايين في جميع أنحاء الدولة الواقعة في شمال شرق إفريقيا.
وأضافت لدى اختتام رحلة إلى دولة جنوب السودان المجاورة، حيث فر مئات الآلاف من السودانيين من القتال الدائر في وطنهم: ((إن الحرب في السودان تهدد بإثارة أكبر أزمة جوع في العالم)).
جوع حاد
وقالت وكالة الأغذية التابعة للأمم المتحدة إن نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون جوعاً حاداً، مع بقاء الأشخاص الأكثر يأساً محاصرين خلف الخطوط الأمامية. وأضافت أن من بينهم 5 ملايين يواجهون المجاعة.
وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى في منتصف أبريل عندما اندلعت اشتباكات في العاصمة الخرطوم بين جيش البلاد بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان والمجموعة شبه العسكرية المعروفة باسم قوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو.
وسرعان ما انتشر القتال في جميع أنحاء البلاد، وخاصة في المناطق الحضرية وكذلك في منطقة دارفور الغربية المضطربة. وقُتل آلاف الأشخاص، بما في ذلك ما بين 10.000 إلى 15.000 شخص.
الإبادة الجماعية
وقبل عقدين من الزمن، أصبحت دارفور مرادفاً للإبادة الجماعية وجرائم الحرب، ويبدو أن الإرث قد عاد، حيث قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في أواخر يناير، إن هناك أسباباً للاعتقاد بأن كلا الجانبين يرتكبان جرائم حرب محتملة، أو جرائم ضد الإنسانية، أو إبادة جماعية في دارفور.
((قبل عشرين عاماً، كانت دارفور تشهد أكبر أزمة جوع في العالم، وقد احتشد العالم للاستجابة لها)). وقالت ماكين: ((لكن اليوم أصبح شعب السودان منسياً)).
وقد أدى الصراع إلى نزوح أكثر من 10 ملايين شخص إما إلى مناطق أكثر أمنا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة، وفقا لوكالات الأمم المتحدة.
استقبل جنوب السودان 600 ألف شخص فروا من القتال في السودان.
وقال برنامج الأغذية العالمي إنه بمجرد وصولهم إلى جنوب السودان، ((يعاني واحد من كل خمسة أطفال في مراكز العبور الحدودية من سوء التغذية)).
ودعت ماكين الأطراف المتحاربة إلى وقف القتال والسماح للوكالات الإنسانية بتقديم المساعدات المنقذة للحياة. وقال برنامج الأغذية العالمي إن المساعدات تعطلت أكثر بعد أن ألغت السلطات التصاريح لقوافل الشاحنات عبر الحدود. وأدى ذلك إلى تعليق العمليات من تشاد إلى دارفور.
وقالت: ((إن عواقب التقاعس عن العمل تتجاوز بكثير عدم قدرة الأم على إطعام طفلها، وستشكل المنطقة لسنوات قادمة)).
- نحو 18 مليون شخص في جميع أنحاء السودان يواجهون جوعاً حاداً
- مع بقاء الأشخاص الأكثر يأساً محاصرين خلف الخطوط الأمامية من بينهم 5 ملايين يواجهون المجاعة.
- نزح أكثر من 10 ملايين شخص إما إلى مناطق أكثر أمنا داخل السودان أو إلى البلدان المجاورة
- يعاني واحد من كل خمسة أطفال في مراكز العبور الحدودية من سوء التغذية

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