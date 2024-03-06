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هل سيختار نتنياهو الرهائن أم النصر العسكري

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) قتلت إسرائيل خلال الأشهر الخمسة الماضية، الآلاف من المدنيين الفلسطينيين ومقاتلي حماس، ودمرت العشرات من أنفاقهم، وأحدثت دمارًا غير مسبوق في قطاع غزة. ولكنها لا تزال تواجه معضلة كانت واضحة منذ بداية الحرب، وسوف تحدد نتائجها في نهاية المطاف: فإما أن تحاول إبادة حماس، وهو ما يعني استمرار المجازر والانتهاكات في حق المدنيين العزل وجرائم الحرب العلنية، أو تسمح بهدن وقف النار مقابل استعادة الرهائن. فيما تعهد نتنياهو، بتدمير حماس واستعادة جميع الرهائن، إما من خلال مهام الإنقاذ أو اتفاقيات وقف إطلاق النار، قائلًا إن النصر قد يتحقق ((في غضون أسابيع)).
وطالما أن الحرب مشتعلة، فيمكنه تجنب إجراء انتخابات مبكرة حيث تشير استطلاعات الرأي بقوة إلى أنها ستطيح به من السلطة. ولكن يبدو أنه لا مفر من الاختيار عند نقطة ما بين الرهائن والنصر العسكري.
العقل المدبر
لدى زعيم حماس يحيى السنوار، العقل المدبر المزعوم لهجوم 7 أكتوبر ضد إسرائيل، سبب للاعتقاد بأنه طالما أنه يحتجز الرهائن، يمكنه في النهاية إنهاء الحرب بشروطه.
وخلال أكثر من عقدين قضاهما داخل السجون الإسرائيلية، يقال إن السنوار تعلم اللغة العبرية بطلاقة ودرس المجتمع الإسرائيلي، وقد اكتشف ثغرة في درع خصمه المتفوق عسكريا.
حيث علم أن إسرائيل لا يمكنها أن تتسامح مع احتجاز مواطنيها، وخاصة الجنود، وأنها ستبذل قصارى جهدها لإعادتهم إلى الوطن. وكان السنوار نفسه من بين أكثر من 1000 أسير فلسطيني تم إطلاق سراحهم مقابل جندي أسير واحد في عام 2011.
مواجهة الصعوبات
وقال عاموس هاريل، المراسل العسكري لصحيفة هآرتس الإسرائيلية: ((إن الأهداف متناقضة تمامًا)). ((يمكنك القول إن الأمر سيستغرق عامًا لهزيمة حماس، ونحن نمضي قدمًا في ذلك، ولكن المشكلة هي أنه لا أحد يستطيع ضمان بقاء الرهائن على قيد الحياة)).
وأضاف أنه حتى لو قتلت إسرائيل بطريقة أو بأخرى السنوار وغيره من كبار القادة، فإن آخرين سيصعدون في الرتب ويحلون محلهم، كما حدث في الماضي.
وقال هاريل: ((ستواجه إسرائيل صعوبة كبيرة في الفوز بهذا)).
ونجحت إسرائيل في إنقاذ ثلاثة رهائن منذ بداية الحرب، وقتلت العشرات من الفلسطينين أثناء ذلك، كما قتلت ثلاثة رهائن إسرائيليين عن طريق الخطأ، وتقول حماس إن عدة آخرين قتلوا في غارات جوية أو في عمليات إنقاذ فاشلة. وتم إطلاق سراح أكثر من 100 رهينة في اتفاق وقف إطلاق النار مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.
ويقول نتنياهو إن الضغط العسكري سيؤدي في النهاية إلى إطلاق سراح ما يقرب من 100 رهينة، ورفات 30 آخرين، الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
لكن في تصريحات واضحة في يناير، قال غادي آيزنكوت، القائد الأعلى السابق لإسرائيل وعضو في حكومة نتنياهو الحربية، إن أي شخص يقترح إمكانية إطلاق سراح الرهائن المتبقين دون اتفاق لوقف إطلاق النار ينشر ((الأوهام)).
ضغوط خارجية
وتتعرض حكومة نتنياهو لضغوط متزايدة من عائلات الرهائن الذين يخشون نفاد الوقت، ومن الجمهور الأوسع الذي يعتبر عودة الأسرى التزاما مقدسا.
ويتعرض الرئيس جو بايدن، أهم حليف لإسرائيل، لخطر خسارة إعادة انتخابه في (نوفمبر)، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الانقسامات الديمقراطية حول الحرب. لقد أثارت الكارثة الإنسانية في غزة غضبًا عالميًا. وتهدد الحرب بإشعال جبهات أخرى في الشرق الأوسط. وهناك اقتراح من حماس على الطاولة يقضي بعودة الرهائن أحياء.
ويدعو القرار إلى إطلاق سراح جميع الأسرى تدريجيًا مقابل انسحاب إسرائيل التدريجي من غزة، ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار على المدى الطويل. وستطلق إسرائيل أيضًا سراح مئات السجناء، بمن فيهم كبار القادة السياسيين الفلسطينيين والمسلحين المدانين بقتل مدنيين.

اقتراح حماس:
- يدعو إلى إطلاق سراح جميع الأسرى تدريجيًا مقابل انسحاب إسرائيل التدريجي من غزة.
- وقف إطلاق النار وإعادة الإعمار على المدى الطويل.
- إطلاق إسرائيل سراح مئات السجناء، بمن فيهم كبار القادة السياسيين الفلسطينيين والمسلحين المدانين بقتل مدنيين.

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