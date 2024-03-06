مرشحو أمريكا الرئيسيون لعام 2024

(MENAFN
- Al Watan) نظرة على أبرز المرشحين المتنافسين على ترشيحات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك المتنافسون من الطرف الثالث:
المجال الابتدائي الجمهوري دونالد ترمب
أعلن الرئيس السابق حملته الانتخابية الثالثة للبيت الأبيض في 15 نوفمبر 2022، في منتجعه مارالاغو، مما أجبر الحزب على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيحتضن مرشحًا أدى رفضه قبول الهزيمة في عام 2020 إلى إثارة هجوم الكابيتول الأمريكي، ولا يزال يهيمن على خطاباته.
ولا يزال المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، على الرغم من دخوله التاريخ كأول رئيس يتم عزله مرتين، والتحريض على تمرد الكابيتول في 6 يناير 2021.
ويشير ترمب إلى نفسه على أنه ((الرئيس الأكثر تأييدًا للحياة)) في أمريكا.
وقد رشح ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة العليا.
في مارس، أصبح ترمب أول رئيس أمريكي سابق توجه إليه اتهامات جنائية، حيث واجه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط للحصول على أموال سرية. ومنذ ذلك الحين تم اتهامه بارتكاب 57 جناية أخرى في ثلاث قضايا جنائية أخرى، واتهم بسوء التعامل والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، ومحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.
كان فوزه الساحق في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا بمثابة إشارة إلى موقعه المهيمن في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري. واصل الفوز في نيو هامبشاير ونيفادا وكارولينا
المجال الديمقراطي الأساسي جو بايدن
أعلن الرئيس جو بايدن رسميًا عن حملته لإعادة انتخابه في 25 أبريل عبر مقطع فيديو، طالبًا من الناخبين وقتًا ((لإنهاء هذه المهمة)).
وسيبلغ بايدن، أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي، 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية، وقد دفع عمره بعض منتقديه إلى التساؤل عما إذا كان يستطيع الخدمة بفعالية. وأشار عدد ملحوظ من الناخبين الديمقراطيين إلى أنهم يفضلون عدم ترشحه، رغم أنه من المتوقع أن يفوز بسهولة بترشيح الحزب الديمقراطي.
ويعتزم بايدن، الذي تعهد ((باستعادة روح أمريكا))، الترشح على رقمه القياسي، لقد أمضى أول عامين له كرئيس في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، ودفع مشروعات القوانين الرئيسية، مثل حزمة البنية التحتية من الحزبين والتشريعات لتعزيز التصنيع عالي التقنية والإجراءات المناخية، لقد فاز بسهولة في المسابقات الأولى للحزب، في كارولينا الجنوبية ونيفادا.
دين فيليبس
عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا هو أول ديمقراطي منتخب يتحدى بايدن على الترشيح، وبعد أشهر من الدعوة لاختيار منافس أساسي، دخل فيليبس السباق بنفسه في 27 أكتوبر بإلقاء خطاب خارج مقر ولاية نيو هامبشاير.
وبينما كان فيليبس شديد الثناء على بايدن، يقول الرجل البالغ من العمر 54 عامًا أيضًا إن الديمقراطيين بحاجة إلى أصوات شابة لتجنب سيناريو كابوس، حيث يفوز ترمب بانتخابات أخرى في الخريف المقبل، فيليبس هو أحد أغنى أعضاء الكونجرس.
روبرت ف. كينيدي جونيور.
أعلن المؤلف الأكثر مبيعًا والمحامي البيئي في 9 أكتوبر أنه أنهى محاولته الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، وبدلاً من ذلك أطلق حملة مستقلة.
وهو ابن شقيق الرئيس جون كينيدي، وابن المدعي العام روبرت كينيدي، وقد أطلق في البداية محاولة طويلة الأمد لتحدي بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي في 19 أبريل في بوسطن، وقال في إعلانه عن تغيير حزبه إنه ينوي أن يكون مرشحًا مفسدًا لكل من بايدن وترمب.
برز كينيدي كأحد الأصوات الرائدة في الحركة المناهضة للقاحات، حيث وصف خبراء الصحة العامة، وحتى أفراد عائلته عمله بأنه مضلل وخطير، كما تم ربطه بشخصيات يمينية متطرفة في السنوات الأخيرة.
جيل ستاين
تقول الناشطة البيئية، التي ألقى الديمقراطيون باللوم على محاولتها الرئاسية لعام 2016 من قبل طرف ثالث في مساعدة ترمب على الفوز بالبيت الأبيض، إنها تقوم بسباق آخر لأعلى منصب في البلاد.
أعلنت ستاين في 9 نوفمبر أنها ستترشح مرة أخرى تحت راية حزب الخضر، وقالت: ((إنني أرشح نفسي للرئاسة لأعرض هذا الخيار على الأشخاص خارج نظام الحزبين الفاشل)).
وتنافست ضد ترمب والديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016 كمرشحة عن حزب الخضر، وحصلت على نحو 1% من الأصوات. وقال بعض الديمقراطيين إن ترشيحها استحوذ على الأصوات بعيدًا عن كلينتون، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ويسكونسن.
كورنيل ويست
أعلن الناشط والباحث التقدمي في 5 أكتوبر أنه أنهى محاولته للرئاسة تحت راية حزب الخضر، وكان بدلاً من ذلك يترشح كمستقل.
كتب ويست على موقع (X) أنه كان يترشح كمستقل من أجل ((إنهاء القبضة الحديدية للطبقة الحاكمة، وضمان الديمقراطية الحقيقية!))، وأضاف: ((نحن بحاجة إلى كسر قبضة الاحتكار الثنائي، وإعطاء السلطة للشعب)).
أعلن في البداية في يونيو أنه سيرشح نفسه كعضو في حزب الشعب قبل أن يتحول قريبًا إلى حزب الخضر.
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