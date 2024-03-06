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مرشحو أمريكا الرئيسيون لعام 2024

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) نظرة على أبرز المرشحين المتنافسين على ترشيحات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكذلك المتنافسون من الطرف الثالث:
المجال الابتدائي الجمهوري دونالد ترمب
أعلن الرئيس السابق حملته الانتخابية الثالثة للبيت الأبيض في 15 نوفمبر 2022، في منتجعه مارالاغو، مما أجبر الحزب على اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيحتضن مرشحًا أدى رفضه قبول الهزيمة في عام 2020 إلى إثارة هجوم الكابيتول الأمريكي، ولا يزال يهيمن على خطاباته.
ولا يزال المرشح الأوفر حظًا للحزب الجمهوري يتمتع بشعبية كبيرة في الحزب الجمهوري، على الرغم من دخوله التاريخ كأول رئيس يتم عزله مرتين، والتحريض على تمرد الكابيتول في 6 يناير 2021.
ويشير ترمب إلى نفسه على أنه ((الرئيس الأكثر تأييدًا للحياة)) في أمريكا.
وقد رشح ثلاثة قضاة محافظين للمحكمة العليا.
في مارس، أصبح ترمب أول رئيس أمريكي سابق توجه إليه اتهامات جنائية، حيث واجه 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط للحصول على أموال سرية. ومنذ ذلك الحين تم اتهامه بارتكاب 57 جناية أخرى في ثلاث قضايا جنائية أخرى، واتهم بسوء التعامل والاحتفاظ بشكل غير قانوني بوثائق سرية، ومحاولة إلغاء نتائج انتخابات 2020 بشكل غير قانوني.
كان فوزه الساحق في المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا بمثابة إشارة إلى موقعه المهيمن في السباق على ترشيح الحزب الجمهوري. واصل الفوز في نيو هامبشاير ونيفادا وكارولينا

المجال الديمقراطي الأساسي جو بايدن
أعلن الرئيس جو بايدن رسميًا عن حملته لإعادة انتخابه في 25 أبريل عبر مقطع فيديو، طالبًا من الناخبين وقتًا ((لإنهاء هذه المهمة)).
وسيبلغ بايدن، أكبر رئيس في التاريخ الأمريكي، 86 عامًا في نهاية فترة ولايته الثانية، وقد دفع عمره بعض منتقديه إلى التساؤل عما إذا كان يستطيع الخدمة بفعالية. وأشار عدد ملحوظ من الناخبين الديمقراطيين إلى أنهم يفضلون عدم ترشحه، رغم أنه من المتوقع أن يفوز بسهولة بترشيح الحزب الديمقراطي.
ويعتزم بايدن، الذي تعهد ((باستعادة روح أمريكا))، الترشح على رقمه القياسي، لقد أمضى أول عامين له كرئيس في مكافحة جائحة الفيروس التاجي، ودفع مشروعات القوانين الرئيسية، مثل حزمة البنية التحتية من الحزبين والتشريعات لتعزيز التصنيع عالي التقنية والإجراءات المناخية، لقد فاز بسهولة في المسابقات الأولى للحزب، في كارولينا الجنوبية ونيفادا.
دين فيليبس
عضو الكونجرس عن ولاية مينيسوتا هو أول ديمقراطي منتخب يتحدى بايدن على الترشيح، وبعد أشهر من الدعوة لاختيار منافس أساسي، دخل فيليبس السباق بنفسه في 27 أكتوبر بإلقاء خطاب خارج مقر ولاية نيو هامبشاير.
وبينما كان فيليبس شديد الثناء على بايدن، يقول الرجل البالغ من العمر 54 عامًا أيضًا إن الديمقراطيين بحاجة إلى أصوات شابة لتجنب سيناريو كابوس، حيث يفوز ترمب بانتخابات أخرى في الخريف المقبل، فيليبس هو أحد أغنى أعضاء الكونجرس.
روبرت ف. كينيدي جونيور.
أعلن المؤلف الأكثر مبيعًا والمحامي البيئي في 9 أكتوبر أنه أنهى محاولته الرئاسية عن الحزب الديمقراطي، وبدلاً من ذلك أطلق حملة مستقلة.
وهو ابن شقيق الرئيس جون كينيدي، وابن المدعي العام روبرت كينيدي، وقد أطلق في البداية محاولة طويلة الأمد لتحدي بايدن على ترشيح الحزب الديمقراطي في 19 أبريل في بوسطن، وقال في إعلانه عن تغيير حزبه إنه ينوي أن يكون مرشحًا مفسدًا لكل من بايدن وترمب.
برز كينيدي كأحد الأصوات الرائدة في الحركة المناهضة للقاحات، حيث وصف خبراء الصحة العامة، وحتى أفراد عائلته عمله بأنه مضلل وخطير، كما تم ربطه بشخصيات يمينية متطرفة في السنوات الأخيرة.
جيل ستاين
تقول الناشطة البيئية، التي ألقى الديمقراطيون باللوم على محاولتها الرئاسية لعام 2016 من قبل طرف ثالث في مساعدة ترمب على الفوز بالبيت الأبيض، إنها تقوم بسباق آخر لأعلى منصب في البلاد.
أعلنت ستاين في 9 نوفمبر أنها ستترشح مرة أخرى تحت راية حزب الخضر، وقالت: ((إنني أرشح نفسي للرئاسة لأعرض هذا الخيار على الأشخاص خارج نظام الحزبين الفاشل)).
وتنافست ضد ترمب والديمقراطية هيلاري كلينتون في عام 2016 كمرشحة عن حزب الخضر، وحصلت على نحو 1% من الأصوات. وقال بعض الديمقراطيين إن ترشيحها استحوذ على الأصوات بعيدًا عن كلينتون، خاصة في الولايات المتأرجحة مثل ويسكونسن.
كورنيل ويست
أعلن الناشط والباحث التقدمي في 5 أكتوبر أنه أنهى محاولته للرئاسة تحت راية حزب الخضر، وكان بدلاً من ذلك يترشح كمستقل.
كتب ويست على موقع (X) أنه كان يترشح كمستقل من أجل ((إنهاء القبضة الحديدية للطبقة الحاكمة، وضمان الديمقراطية الحقيقية!))، وأضاف: ((نحن بحاجة إلى كسر قبضة الاحتكار الثنائي، وإعطاء السلطة للشعب)).
أعلن في البداية في يونيو أنه سيرشح نفسه كعضو في حزب الشعب قبل أن يتحول قريبًا إلى حزب الخضر.

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