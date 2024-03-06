اتفاقية مع المحكمة الدائمة للتحكيم

(MENAFN
- Al Watan) شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بحضور عدد من الأمراء والوزراء. ويأتي المؤتمر استكشافا لآفاق بدائل تسوية المنازعات في المملكة والعالم، في ظل التطورات النوعية التي تشهدها السعودية، ما يجعلها أحد أسرع اقتصادات العالم نموًّا.
والتقى الخريجي، على هامش المؤتمر، الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، الدكتور مارسين تشيبلاك، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين السعودية والمحكمة الدائمة للتحكيم تتعلق بتعزيز مجالات التعاون، ودراسة إبرام اتفاقية بلد مستضيف وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.
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