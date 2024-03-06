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اتفاقية مع المحكمة الدائمة للتحكيم

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، اليوم، في المؤتمر الدولي الثالث للمركز السعودي للتحكيم التجاري، بحضور عدد من الأمراء والوزراء. ويأتي المؤتمر استكشافا لآفاق بدائل تسوية المنازعات في المملكة والعالم، في ظل التطورات النوعية التي تشهدها السعودية، ما يجعلها أحد أسرع اقتصادات العالم نموًّا.
والتقى الخريجي، على هامش المؤتمر، الأمين العام للمحكمة الدائمة للتحكيم، الدكتور مارسين تشيبلاك، حيث وقع الطرفان مذكرة تفاهم بين السعودية والمحكمة الدائمة للتحكيم تتعلق بتعزيز مجالات التعاون، ودراسة إبرام اتفاقية بلد مستضيف وفقا للأنظمة والقوانين المعمول بها.

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