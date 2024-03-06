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مرشد صحي افتراضي لتسهيل الوصول إلى الخدمات

3/6/2024 2:33:42 PM
(MENAFN- Al Watan) دشّن نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، أمس، خدمة المرشد الصحي الافتراضي، مع تخريج الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة SandBox، في إطار جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف خدمة المرشد الصحي الافتراضي إلى التصدي للمخاطر الصحية، ورفع الوعي الصحي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها، لتسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع، وتحسين جودة الحياة عبر جمع البيانات، ليقدم مختصون تابعون لمستشفى صحة الافتراضي المشورة لتبنى نمط حياة صحي.
وتضمنت أجندة حفل الوزارة رعاية نائب وزير الصحة تخريج 16 شركة، تمثل الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة مستشفى صحة الافتراضي، حيث تهدف البيئة الحاضنة في المستشفى الافتراضي إلى دعم الحلول الرقمية الصحية، لتعزيز فرص نجاحها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية واللوجستية، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه والتحفيز عبر توفير بيئة تجريبية معززة للابتكار والتجربة.

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