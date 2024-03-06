مرشد صحي افتراضي لتسهيل الوصول إلى الخدمات

(MENAFN
- Al Watan) دشّن نائب وزير الصحة المهندس عبدالعزيز الرميح، أمس، خدمة المرشد الصحي الافتراضي، مع تخريج الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة SandBox، في إطار جهود وزارة الصحة الهادفة لتسهيل الوصول للخدمات الصحية وتطويرها، والإسهام في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي، للوصول لمجتمع حيوي ونظام صحي شامل وفعال ومتكامل، يقوم على صحة الفرد والمجتمع، وفق رؤية المملكة 2030.
وتهدف خدمة المرشد الصحي الافتراضي إلى التصدي للمخاطر الصحية، ورفع الوعي الصحي، وتسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن الأمراض وعوامل الخطورة المؤدية إليها، لتسهم في زيادة متوسط العمر المتوقع، وتحسين جودة الحياة عبر جمع البيانات، ليقدم مختصون تابعون لمستشفى صحة الافتراضي المشورة لتبنى نمط حياة صحي.
وتضمنت أجندة حفل الوزارة رعاية نائب وزير الصحة تخريج 16 شركة، تمثل الدفعة الأولى من الحلول المحتضنة مستشفى صحة الافتراضي، حيث تهدف البيئة الحاضنة في المستشفى الافتراضي إلى دعم الحلول الرقمية الصحية، لتعزيز فرص نجاحها من خلال تقديم الخدمات الاستشارية واللوجستية، بالإضافة إلى التدريب والتوجيه والتحفيز عبر توفير بيئة تجريبية معززة للابتكار والتجربة.
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