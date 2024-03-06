خدمات للمعتمرين بالوديعة

(MENAFN
- Al Watan) تفقّد محافظ شرورة موفق العنزي، منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة، وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.
واطلع العنزي على الجهود المبذولة من مختلف القطاعات التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة عابري المنفذ، وتيسير معاملة دخولهم وخروجهم إلى ومن المملكة، وتقديم جميع الخدمات للقادمين من اليمن إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.
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