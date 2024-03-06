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خدمات للمعتمرين بالوديعة

3/6/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تفقّد محافظ شرورة موفق العنزي، منفذ الوديعة الحدودي، للاطلاع على سير العمل، ومستوى الخدمات المقدمة لعابريه لأداء مناسك العمرة، وما يحتويه جمرك المنفذ من تجهيزات وكبائن وصالات انتظار وساحات تفتيش جمركي، بالإضافة إلى الخدمات المقدمة عبر جوازات المنفذ والمحجر الصحي.
واطلع العنزي على الجهود المبذولة من مختلف القطاعات التي تعمل ضمن منظومة متكاملة لخدمة عابري المنفذ، وتيسير معاملة دخولهم وخروجهم إلى ومن المملكة، وتقديم جميع الخدمات للقادمين من اليمن إلى مكة المكرمة، لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام.

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