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13 ألف عامل بمكة استعدادا لشهر رمضان

3/6/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Al Watan) حشدت أمانة العاصمة المقدسة كافة إمكاناتها وطاقاتها التشغيلية استعدادًا لشهر رمضان المبارك 1445؛ وذلك لتوفير كافة سبل الراحة لسكان أم القرى وزوار بيت الله الحرام، وبما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في أعداد الزوار والمعتمرين خلال الشهر الفضيل.
وأوضحت الأمانة أن الأعمال شملت جميع الخدمات البلدية، ومتابعة المحال التجارية والتي لها علاقة بالصحة العامة، وتشغيل وصيانة ونظافة المرافق البلدية وتجهيز البنية التحتية، والمتابعة الميدانية لجميع الأعمال المتعلقة بالخدمات البلدية وغير ذلك من الخدمات.
وبينت أن إجمالي عدد العمال بلغ أكثر من 13.549 عاملًا مجهزين بأكثر من 912 من معدات النظافة المختلفة، وأكثر من 87.000 حاوية نفايات مختلفة الأحجام، كما تم تشغيل عددٍ من المحطات الانتقالية والصناديق الضاغطة لتجميع النفايات في نطاق البلديات الفرعية، إضافة إلى تخصيص عددٍ من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات ضمن مشاريع مكافحة بعوض حمى الضنك، التي تبلغ قواها العاملة أكثر من 686 فني مكافحة واختصاصيا، مجهزين بأكثر من 550 معدة وسيارة، مشيرة إلى أن عمل فرق النظافة سيكون على مدار الـ 24 ساعة في المنطقة المركزية.

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