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أمير الرياض يحضر حفل كأس المؤسس

3/6/2024 2:33:41 PM
(MENAFN- Al Watan) تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يحضر أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مساء السبت المقبل، حفل سباقات الخيل السنوي على كأس المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله- للخيل العربية الأصيلة والخيل المهجنة الأصيلة (الثروبيرد)، الذي ينظمه نادي سباقات الخيل في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية في الرياض.
دعم كبير
وفي تصريح بهذه المناسبة، نوه رئيس مجلس إدارة هيئة الفروسية ونادي سباقات الخيل، الأمير بندر بن خالد الفيصل، بما يلقاه النادي من رعاية واهتمام من خادم الحرمين الرئيس الفخري لنادي سباقات الخيل، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الدعم الكبير الذي كان له أبلغ الأثر في تقدّم سباقات الخيل وانتشارها، وتحقيق ما يتطلّع إليه محبّوها ومتابعوها، بالإضافة إلى الاهتمام والتشجيع والحرص على مواصلة الريادة عالميًّا في سباقات الخيل.
تطور شامل
وعّد الأمير بندر رعاية ودعم القيادة ركيزة رئيسية فيما وصلت إليه رياضة سباقات الخيل من نجاحات، وما حققته من إنجازات وتطور شامل، حتى أصبحت محط أنظار العالم أجمع بمنشآتها وميادينها وسباقاتها.
وقال: ((هذه المناسبة تمثل تظاهرة سباقية كبرى من نواحٍ عدة، أبرزها أن الأمسية يتضمن الحدث الرئيس فيها شوطين، خُصص أولهما للخيل العربية الأصيلة، والثاني للخيل المهجّنة الأصيلة، مشروطة بالخيل المنتجة في المملكة العربية السعودية، بمعنى ((إنتاج محلي))، حيث تعد هذه الكأس بمثابة تاج البطولات، إذ تجمع نخبة الخيل في الميدان السعودي، وهذا من الجانب الفنيّ. أما من حيث المسمّى، فتأتى وفاءً لذكرى الملك عبد العزيز، الفارس الذي ارتبط بالخيل وارتبطت به من جوانب عدة، منها: حفظه وتأسيسه مرابط متعددة تُعنى بحفظ سلالات الخيل الأصيلة، وكذلك ارتباطها بتوحيد المملكة العربية السعودية)).
وأضاف: ((نفخر في نادي سباقات الخيل بمرور ما يقارب ربع قرن من الزمان على استحداث كأس المؤسّس، حيث تعود بداية تنظيم النادي للبطولة إلى 1999، عندما أعلن الملك عبدالله -رحمه الله- رئيس نادي الفروسية -آنذاك- إنشاء بطولة باسم المؤسّس الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه)).
قوة السباقات
بدوره، أوضح الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، زياد المقرن، أن بطولة كأس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حدث كبير يعكس مدى تطور الإنتاج المحلي وقوة السباقات، مؤكدا جاهزية جميع إدارات النادي للحدث، وتهيئة جميع المرافق في ميدان الملك عبدالعزيز وفق أعلى المعايير التي ترتبط بالجماهير، وتلبي معايير جودة الحياة، ليكون ميدان المؤسس قبلة للجمهور ومكانًا يسهم في راحة المواطنين واستمتاعهم بالسباق والفعاليات المصاحبة.

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