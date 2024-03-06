القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
زاد عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الخاصة على أساس شهري في فبراير، لكن وتيرة الارتفاع كانت أقل من المتوقع رغم انتعاش التوظيف في غالبية القطاعات، وخاصة الضيافة والاستجمام، والبناء، والتجارة.
وأظهر تقرير“إيه دي بي” الذي صدر اليوم، إضافة الشركات الأمريكية 140 ألف وظيفة في يناير، ارتفاعاً من قراءة يناير المعدلة بالرفع إلى 111 ألفاً، ومقارنة بتوقعات المحللين عند إضافة 150 ألف وظيفة.
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وأضاف القطاع الخدمي 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي مقابل 30 ألفاً في قطاع إنتاج السلع، في حين تركزت الزيادة في الشركات الكبيرة، حيث أضافت الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً 13 ألف وظيفة فقط.
وكان قطاع الضيافة والاستجمام المساهم الأكبر في زيادة الوظائف، مع إضافته 41 ألف وظيفة، يليه البناء (28 ألفاً)، ثم التجارة والمرافق والنقل (24 ألفاً)، والتمويل (17 ألفاً).
وزادت الأجور السنوية بنسبة 5.1% في فبراير، لتسجل أقل وتيرة للزيادة منذ أغسطس 2021، في إشارة إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية.
ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن وزارة العمل الأمريكية الجمعة القادم، لاستشراف معلومات أكثر حول نشاط سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وتأثير ذلك على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.
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