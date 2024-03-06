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القطاع الخاص الأمريكي يضيف وظائف بأقل من المتوقع في فبراير

3/6/2024 2:33:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) زاد عدد الوظائف التي أضافتها الشركات الأمريكية الخاصة على أساس شهري في فبراير، لكن وتيرة الارتفاع كانت أقل من المتوقع رغم انتعاش التوظيف في غالبية القطاعات، وخاصة الضيافة والاستجمام، والبناء، والتجارة.

وأظهر تقرير“إيه دي بي” الذي صدر اليوم، إضافة الشركات الأمريكية 140 ألف وظيفة في يناير، ارتفاعاً من قراءة يناير المعدلة بالرفع إلى 111 ألفاً، ومقارنة بتوقعات المحللين عند إضافة 150 ألف وظيفة.

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وأضاف القطاع الخدمي 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي مقابل 30 ألفاً في قطاع إنتاج السلع، في حين تركزت الزيادة في الشركات الكبيرة، حيث أضافت الشركات الصغيرة التي يعمل بها أقل من 50 موظفاً 13 ألف وظيفة فقط.

وكان قطاع الضيافة والاستجمام المساهم الأكبر في زيادة الوظائف، مع إضافته 41 ألف وظيفة، يليه البناء (28 ألفاً)، ثم التجارة والمرافق والنقل (24 ألفاً)، والتمويل (17 ألفاً).

وزادت الأجور السنوية بنسبة 5.1% في فبراير، لتسجل أقل وتيرة للزيادة منذ أغسطس 2021، في إشارة إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية.

ويترقب المستثمرون صدور تقرير الوظائف غير الزراعية عن وزارة العمل الأمريكية الجمعة القادم، لاستشراف معلومات أكثر حول نشاط سوق العمل في أكبر اقتصادات العالم، وتأثير ذلك على المسار المستقبلي للسياسة النقدية.

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