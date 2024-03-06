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السعودية ضمن أسرع 10 دول عالميًا في الاقتصاد الرقمي

3/6/2024 2:33:28 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، المهندس عبدالله السواحة، إن المملكة ضمن أسرع 10 دول عالميًا في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف السواحة -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء- أن المملكة شهدت نمو الوظائف إلى 354 ألف وظيفة رقمية خلال سبع سنوات، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد الرقمي بنسبة 10 % خلال السنوات الأخيرة.

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وأكد أن المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت 6 شركات مليارية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء.

المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107944144

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