السعودية ضمن أسرع 10 دول عالميًا في الاقتصاد الرقمي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودي، المهندس عبدالله السواحة، إن المملكة ضمن أسرع 10 دول عالميًا في الاقتصاد الرقمي.
وأضاف السواحة -حسبما أفادت قناة (الإخبارية) السعودية، اليوم الأربعاء- أن المملكة شهدت نمو الوظائف إلى 354 ألف وظيفة رقمية خلال سبع سنوات، مشيرًا إلى نمو الاقتصاد الرقمي بنسبة 10 % خلال السنوات الأخيرة.
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وأكد أن المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية سجلت 6 شركات مليارية، مضيفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للفضاء.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944144
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