التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 17 تريليون درهم خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية“UAEFTS” حاجز 17 تريليون درهم خلال العام 2023.
وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.708 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2022.
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وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و6.14 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.
وتوزعت التحويلات على أشهر عام 2023 بحيث بلغت في يناير 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون في فبراير، و1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو، و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو، و1.47 تريليون في أغسطس، و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر، و1.7 تريليون في ديسمبر.
يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.
وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال العام 2023.
وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس، و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر، و109.4 مليار درهم لنحو 1.84 مليون شيك في ديسمبر.
من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.
ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944143
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