التحويلات المالية عبر بنوك الإمارات تتجاوز 17 تريليون درهم خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن مصرف الإمارات المركزي، عن تجاوزت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي الإماراتي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية“UAEFTS” حاجز 17 تريليون درهم خلال العام 2023.

وأظهرت إحصائيات العمليات المصرفية، الصادرة عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن قيمة التحويلات المنفذة عبر النظام بلغت 17.159 تريليون درهم خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر الماضي، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 35% مقارنة بتحويلات بلغت قيمتها نحو 12.708 تريليون درهم، منفذة خلال الفترة نفسها من العام 2022.

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وبحسب الإحصائيات، توزعت التحويلات المنفذة خلال العام 2023، بواقع 11.018 تريليون درهم تحويلات بين البنوك، و6.14 تريليون درهم تحويلات بين عملاء البنوك.

وتوزعت التحويلات على أشهر عام 2023 بحيث بلغت في يناير 1.215 تريليون درهم، ونحو 1.214 تريليون في فبراير، و1.46 تريليون درهم في مارس، بينما بلغت نحو 1.172 تريليون في أبريل، و1.68 تريليون درهم في مايو، و1.261 تريليون درهم في يونيو، و1.52 تريليون في يوليو، و1.47 تريليون في أغسطس، و1.38 تريليون في سبتمبر، و1.51 تريليون في أكتوبر، و1.55 تريليون في نوفمبر، و1.7 تريليون في ديسمبر.

يشار إلى أن نظام الإمارات للتحويلات المالية /UAEFTS/ هو نظام التحويلات الرئيسية الذي تم تطويره في مصرف الإمارات المركزي منذ أغسطس 2001، حيث يقوم هذا النظام بتسهيل تحويل الأموال بين الجهات المشتركة في النظام بشكل فوري.

وفي سياق آخر، أوضحت إحصاءات المصرف المركزي، أن قيمة مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بلغت 1.263 تريليون درهم، موزعة على 22.1 مليون شيك خلال العام 2023.

وتوزعت مقاصة الشيكات المتداولة باستخدام صورها بواقع 97.9 مليار درهم لنحو 1.825 مليون شيك في يناير، و96.7 مليار درهم لنحو 1.752 مليون شيك في فبراير، و111.7 مليار درهم لنحو 1.98 مليون شيك في مارس، و91.7 مليار درهم لنحو 1.63 مليون شيك في أبريل، و116.1 مليار درهم لنحو 2.01 مليون شيك في مايو، و98.9 مليار درهم لنحو 1.59 مليون شيك في يونيو، و107.9 مليار درهم لنحو 1.96 مليون شيك في يوليو، و104.7 مليار درهم لنحو 1.85 مليون شيك في أغسطس، و104.6 مليار درهم لنحو 1.8 مليون شيك في سبتمبر، و110.08 مليار درهم لنحو 1.93 مليون شيك في أكتوبر، و113.1 مليار درهم لنحو 1.89 مليون شيك في نوفمبر، و109.4 مليار درهم لنحو 1.84 مليون شيك في ديسمبر.

من جانب آخر، أظهرت الإحصائيات أن قيمة الإيداعات النقدية في المصرف المركزي خلال العام الماضي وصلت إلى 170.14 مليار درهم، وتضمنت 170.1 مليار درهم إيداعات بالعملات الورقية و16.06 مليون درهم بالعملات المعدنية.

ووصلت قيمة السحوبات النقدية من المصرف المركزي نحو 183.6 مليار درهم خلال العام الماضي، وشملت 183.59 مليار درهم سحوبات بالعملات الورقية، و60 مليون درهم بالعملات المعدنية.

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