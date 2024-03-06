فرص العمل المتاحة الأمريكية تسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

MENAFN - Al-Borsa News) انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يناير، مسجلة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 (8.69 مليون)، ما يعني هدوء الضغوط التضخمية نسبيًا في سوق العمل الأمريكي.

وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأربعاء، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.86 مليون فرصة خلال يناير، من قراءة الشهر السابق والمعدلة بالخفض عند 8.89 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.80 مليون فرصة عمل.

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وانخفضت عمليات التعيين 100 ألفًا عند 5.69 مليون خلال يناير، فيما تراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5.34 مليون حالة من 5.42 مليون في شهر ديسمبر.

يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل بنحو 54 ألف حالة لتصل إلى 3.39 مليون خلال شهر يناير.

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