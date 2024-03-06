فرص العمل المتاحة الأمريكية تسجل أدنى مستوى في 3 أشهر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
انخفض عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة خلال يناير، مسجلة أدنى مستوى منذ نوفمبر 2023 (8.69 مليون)، ما يعني هدوء الضغوط التضخمية نسبيًا في سوق العمل الأمريكي.
وكشفت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأربعاء، تراجع عدد فرص العمل المتاحة إلى 8.86 مليون فرصة خلال يناير، من قراءة الشهر السابق والمعدلة بالخفض عند 8.89 مليون، ومقارنة بتوقعات تسجيل 8.80 مليون فرصة عمل.
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وانخفضت عمليات التعيين 100 ألفًا عند 5.69 مليون خلال يناير، فيما تراجعت حالات مغادرة العمل إلى 5.34 مليون حالة من 5.42 مليون في شهر ديسمبر.
يأتي هذا مع هبوط عدد حالات الاستقالة من العمل بنحو 54 ألف حالة لتصل إلى 3.39 مليون خلال شهر يناير.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944142
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