بوتين: مستعدون للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات وتشعر بالامتنان للوكالة لاتخاذها خطوات مماثلة لتعزيز التعاون.
وقال بوتين أثناء لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سوتشي الروسية اليوم الأربعاء:” إن التعاون مع الوكالة أمر مهم للغاية دون أي مبالغة نظرا لضرورة ضمان السلامة والامتثال لمعايير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم”.
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وأضاف الرئيس الروسي:” نحن على استعداد لمواصلة العمل في جميع هذه المجالات، ونحن ممتنون لكم على خطواتكم المماثلة لتعزيز العمل المشترك”.
ومن جانبه أعلن مدير وكالة الطاقة النووية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تعلق بالتشغيل الآمن لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، بالإضافة إلى مساهمة روسيا في تطوير قطاع الطاقة النووية العالمية.
يُذكر أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تقع منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944140
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