بوتين: مستعدون للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن بلاده مستعدة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في كافة المجالات وتشعر بالامتنان للوكالة لاتخاذها خطوات مماثلة لتعزيز التعاون.

وقال بوتين أثناء لقاء مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في سوتشي الروسية اليوم الأربعاء:” إن التعاون مع الوكالة أمر مهم للغاية دون أي مبالغة نظرا لضرورة ضمان السلامة والامتثال لمعايير الطاقة النووية في جميع أنحاء العالم”.

موضوعاتفيتش: ضعف الطلب ووفرة المعروض يؤثران على هوامش تكرير النفط في الصين الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا قبل اجتماع المركزي الأوروبي المزارعون في التشيك ينضمون لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا

وأضاف الرئيس الروسي:” نحن على استعداد لمواصلة العمل في جميع هذه المجالات، ونحن ممتنون لكم على خطواتكم المماثلة لتعزيز العمل المشترك”.

ومن جانبه أعلن مدير وكالة الطاقة النووية الروسية، أليكسي ليخاتشيوف، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي تعلق بالتشغيل الآمن لمحطة زابوروجيا للطاقة النووية، بالإضافة إلى مساهمة روسيا في تطوير قطاع الطاقة النووية العالمية.

يُذكر أن محطة زابوروجيا للطاقة النووية تقع منذ مارس 2022 تحت سيطرة القوات الروسية.

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