وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري

MENAFN - Al-Borsa News) أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية، يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.

وقال معيط – في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس – إن السياسة المالية للحكومة؛ ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90% وأيضا مستوى العجز الكلي، وذلك في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات المعنية بذلك.

موضوعاترئيس الوزراء يُعلن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى يعلن زيادة برنامج مصر إلى 8 مليارات دولار الدولار يرتفع 60% لدى البنك المركزى اليوم ويسجل 49.57 جنيه المصدر: