وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية، يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.
وقال معيط – في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس – إن السياسة المالية للحكومة؛ ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90% وأيضا مستوى العجز الكلي، وذلك في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات المعنية بذلك.
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