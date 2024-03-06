Wednesday, 06 March 2024 11:36 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وزير المالية: الاتفاق مع صندوق النقد يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري

3/6/2024 2:33:25 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين الأولى والثانية، يستهدف استعادة استقرار الاقتصاد المصري في المسار الإيجابي.

وقال معيط – في مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس – إن السياسة المالية للحكومة؛ ترتكز على الاستمرار في تحقيق فائض أولي في السنة المالية القادمة في حدود 3.5%، وتخفيض الدين تحت 90% وأيضا مستوى العجز الكلي، وذلك في إطار استمرار الانضباط المالي واستمرار قدرة المالية العامة على الوفاء بالتزاماتها، فضلا عن استمرار وجود حزم حماية اجتماعية لدعم الفئات المعنية بذلك.

موضوعات متعلقة رئيس الوزراء يُعلن تفاصيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولى صندوق النقد الدولى يعلن زيادة برنامج مصر إلى 8 مليارات دولار الدولار يرتفع 60% لدى البنك المركزى اليوم ويسجل 49.57 جنيه المصدر:

MENAFN06032024000202011048ID1107944139

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث