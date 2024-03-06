1.26 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية الإماراتية في ختام التعاملات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية سيولة ناهزت 1.26 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر“العالمية القابضة” و”دبي الإسلامي” التداولات.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن السيولة توزعت بواقع 934.1 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و324.01 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 341.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة.
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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.568 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.847 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 202.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.05% عند 400 درهم، تلاه“ألفا ظبي” بنحو 71.4 مليون درهم وأقفل عند 16.16 درهم بنمو 1%، ثم“الدار العقارية” جاذباً 61.6 مليون درهم ليقفل عند 5.52 درهم بارتفاع 0.73%.
وفي سوق دبي، تصدر“دبي الإسلامي” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 84.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.34 درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 65.9 مليون درهم ليغلق عند 8.13 درهم، ثم“ديار للتطوير” بسيولة 28.3 مليون درهم، ليقفل عند 0.755 درهم.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944136
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