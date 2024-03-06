1.26 مليار درهم قيمة سيولة الأسهم المحلية الإماراتية في ختام التعاملات

MENAFN - Al-Borsa News) استقطبت أسواق الأسهم المحلية الإماراتية سيولة ناهزت 1.26 مليار درهم في ختام تعاملات اليوم، مع تصدر“العالمية القابضة” و”دبي الإسلامي” التداولات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية“وام” أن السيولة توزعت بواقع 934.1 مليون درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و324.01 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 341.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 22.4 ألف صفقة.

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ووصل رأس المال السوقي للأسهم المدرجة إلى 3.568 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.847 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و720.4 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستحوذ“العالمية القابضة” على النصيب الأكبر من إجمالي السيولة في سوق أبوظبي بنحو 202.5 مليون درهم وأغلق مرتفعاً بنسبة 0.05% عند 400 درهم، تلاه“ألفا ظبي” بنحو 71.4 مليون درهم وأقفل عند 16.16 درهم بنمو 1%، ثم“الدار العقارية” جاذباً 61.6 مليون درهم ليقفل عند 5.52 درهم بارتفاع 0.73%.

وفي سوق دبي، تصدر“دبي الإسلامي” النشاط مستقطباً سيولة بنحو 84.8 مليون درهم ووصل إلى مستوى 6.34 درهم، تلاه“إعمار العقارية” جاذباً نحو 65.9 مليون درهم ليغلق عند 8.13 درهم، ثم“ديار للتطوير” بسيولة 28.3 مليون درهم، ليقفل عند 0.755 درهم.

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