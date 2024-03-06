انخفاض مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال يناير

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، مدفوعة بالسلع غير المعمرة (-1%)، ولا سيما الانخفاضات الحادة في مخزونات المنتجات الزراعية (-4.5%) والملابس (-3%) والمواد الكيميائية (-2.7%).

وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي الأربعاء، انخفاض مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري، حيث بلغت 895.1 مليار دولار، مقارنة بالقراءة الأولية -0.1%، وبعد ارتفاع 0.4% في ديسمبر.

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وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.5% مقارنة بشهر يناير عام 2023.

وبلغت مبيعات تجار الجملة في يناير 657.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7% من قراءة شهر ديسمبر، وتراجعًا بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

فيما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.36 شهر من 1.38 شهر، والمسجلة خلال يناير عام 2023.

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