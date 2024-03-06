انخفاض مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال يناير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال شهر يناير، مدفوعة بالسلع غير المعمرة (-1%)، ولا سيما الانخفاضات الحادة في مخزونات المنتجات الزراعية (-4.5%) والملابس (-3%) والمواد الكيميائية (-2.7%).
وأظهرت القراءة النهائية الصادرة من مكتب الإحصاء الأمريكي الأربعاء، انخفاض مخزونات البضائع غير المبيعة لتجار الجملة خلال يناير بنسبة 0.3% على أساس شهري، حيث بلغت 895.1 مليار دولار، مقارنة بالقراءة الأولية -0.1%، وبعد ارتفاع 0.4% في ديسمبر.
موضوعات متعلقة
فيتش: ضعف الطلب ووفرة المعروض يؤثران على هوامش تكرير النفط في الصين الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا قبل اجتماع المركزي الأوروبي المزارعون في التشيك ينضمون لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا
وعلى أساس سنوي، تعد مخزونات الجملة منخفضة بنسبة 2.5% مقارنة بشهر يناير عام 2023.
وبلغت مبيعات تجار الجملة في يناير 657.2 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 1.7% من قراءة شهر ديسمبر، وتراجعًا بنسبة 1.5% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
فيما تراجعت نسبة المخزون إلى المبيعات -المدة المستغرقة لبيع جميع المخزونات- إلى 1.36 شهر من 1.38 شهر، والمسجلة خلال يناير عام 2023.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944135
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.