المزارعون في التشيك ينضمون لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت الاتحادات الزراعية في التشيك اليوم الأربعاء، اعتزامها المشاركة في موجة تظاهرات المزارعين التي تجتاح أوروبا؛ اعتراضا على استيراد المنتجات الزراعية رخيصة الثمن من أوكرانيا والسياسة المناخية للاتحاد الأوروبي.
وذكر راديو“براغ الدولي” أن تظاهرة كبرى ستنطلق غدا تحت إشراف الاتحاد الزراعي التشيكي والغرفة الزراعية التشيكية بسبب عدم إيلاء الحكومة التشيكية الاهتمام الكافي بهذه المشكلات. وسيقود المزارعون الجرارات والآليات الزراعية في العاصمة براغ، وسيتجمعون أمام مقر الحكومة حيث سيلتقون لاحقا بوزير الزراعة.
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وحثت سلطات العاصمة براغ، المواطنين على استخدام المواصلات العامة في طريقهم من وإلى العمل غدا الخميس.
يشار إلى أن احتجاجات مماثلة تصاعدت في فرنسا والبرتغال وبلجيكا واليونان وألمانيا ضد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه قضية تغير المناخ وارتفاع التكاليف والمنافسة غير العادلة من الخارج؛ خاصة من جانب المنتجات الزراعية الأوكرانية بعدما قررت المفوضية الأوروبية تعليق رسوم استيرادها بهدف دعم كييف.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944134
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