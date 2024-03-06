المزارعون في التشيك ينضمون لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت الاتحادات الزراعية في التشيك اليوم الأربعاء، اعتزامها المشاركة في موجة تظاهرات المزارعين التي تجتاح أوروبا؛ اعتراضا على استيراد المنتجات الزراعية رخيصة الثمن من أوكرانيا والسياسة المناخية للاتحاد الأوروبي.

وذكر راديو“براغ الدولي” أن تظاهرة كبرى ستنطلق غدا تحت إشراف الاتحاد الزراعي التشيكي والغرفة الزراعية التشيكية بسبب عدم إيلاء الحكومة التشيكية الاهتمام الكافي بهذه المشكلات. وسيقود المزارعون الجرارات والآليات الزراعية في العاصمة براغ، وسيتجمعون أمام مقر الحكومة حيث سيلتقون لاحقا بوزير الزراعة.

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وحثت سلطات العاصمة براغ، المواطنين على استخدام المواصلات العامة في طريقهم من وإلى العمل غدا الخميس.

يشار إلى أن احتجاجات مماثلة تصاعدت في فرنسا والبرتغال وبلجيكا واليونان وألمانيا ضد سياسات الاتحاد الأوروبي تجاه قضية تغير المناخ وارتفاع التكاليف والمنافسة غير العادلة من الخارج؛ خاصة من جانب المنتجات الزراعية الأوكرانية بعدما قررت المفوضية الأوروبية تعليق رسوم استيرادها بهدف دعم كييف.

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