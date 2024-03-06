الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا قبل اجتماع المركزي الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة على الودائع عند 4%.
وفي نهاية التداولات، زادت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 498.2 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي ثاني إغلاق قياسي له في شهر مارس، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع السيارات.
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وارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7954 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7679 نقطة، فيما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17716 نقطة.
وأعلن وزير المالية البريطاني“جيريمي هانت” عن موازنة الربيع، وتضمنت إصلاحات ضريبية تصب في صالح غير المقيمين في المملكة المتحدة، ما قد يعد تحفيزًا كبيرًا للاستثمارات.
وأظهرت بيانات“يوروستات” ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يناير، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، بعد انخفاض المبيعات بنسبة 0.6% في ديسمبر 2023.
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