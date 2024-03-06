الأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا قبل اجتماع المركزي الأوروبي

MENAFN - Al-Borsa News) تحولت مؤشرات الأسهم الأوروبية للارتفاع خلال تعاملات الأربعاء، مع استيعاب الأسواق بيانات اقتصادية، قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي الخميس، والمتوقع خلاله تثبيت الفائدة على الودائع عند 4%.

وفي نهاية التداولات، زادت قيمة مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.4% عند 498.2 نقطة، ليحقق المؤشر الأوروبي ثاني إغلاق قياسي له في شهر مارس، وحدّ من المكاسب تراجع قطاع السيارات.

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وارتفع سعر“كاك” الفرنسي بنسبة 0.3% عند 7954 نقطة، وزادت قيمة مؤشر“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.45% عند 7679 نقطة، فيما صعدت قيمة“داكس” الألماني بنسبة 0.1% عند 17716 نقطة.

وأعلن وزير المالية البريطاني“جيريمي هانت” عن موازنة الربيع، وتضمنت إصلاحات ضريبية تصب في صالح غير المقيمين في المملكة المتحدة، ما قد يعد تحفيزًا كبيرًا للاستثمارات.

وأظهرت بيانات“يوروستات” ارتفاع حجم تجارة التجزئة في منطقة اليورو بنسبة 0.1% على أساس شهري خلال يناير، وهو ما جاء موافقًا للتوقعات، بعد انخفاض المبيعات بنسبة 0.6% في ديسمبر 2023.