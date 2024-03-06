تداول 41 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

(MENAFN
- Al-Borsa News)
استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن بينما غادرته 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة التى تم التداول عليها بالميناء 41 سفينة.
وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الأبعاء – أن 5 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 6276 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.
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وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 57 ألفا و253 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا و956 طنًا.
وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 35 ألفا و288 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع 53 ألفا و350 طنا.
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