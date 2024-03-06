تداول 41 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

MENAFN - Al-Borsa News) استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية، 9 سفن بينما غادرته 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة التى تم التداول عليها بالميناء 41 سفينة.

وذكرت الهيئة – في بيان اليوم الأبعاء – أن 5 قطارات غادرت الميناء بحمولة إجمالية 6276 طن قمح، متجهة إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي وإمبابة، وقطارين بعد أن فرغا 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5344 شاحنة.

موضوعات“البورصة” تنشر تفاصيل عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر توترات البحر الأحمر تربك الجداول الزمنية للرسو بالموانئ تداول 39 سفينة للحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط خلال 24 ساعة

وأوضحت أن رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح بلغ 57 ألفا و253 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 83 ألفا و956 طنًا.

وأشارت إلى أن حركة الصادر من البضائع بلغت 35 ألفا و288 طنا، فيما بلغت حركة الوارد من البضائع 53 ألفا و350 طنا.