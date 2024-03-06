ردة فعل متباينة لمؤشرات البورصة على قرار البنك المركزى بالتعويم

سيطر التباين على أداء مؤشرات البورصة اليوم الأربعاء بعد الإعلان عن زيادة الفائدة وتحرير سعر الصرف، فبعد بداية قوية تراجع المؤشر الرئيسى وأنهى الجلسة على انخفاض بنسبة 2.29% ليصل إلى مستوى 29966 نقطة.

وانخفض مؤشر EGX70 EWI بنسبة 3.40% ليصل إلى مستوى 7202 نقطة، بعد التنافس الحاد بين شهادات ذات عائد الـ30% وأسهم البورصة المصرى على سيولة المستثمرين، كما انخفض مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 3.39% إلى مستوى 10177 نقطة، وانخفض مؤشر EGX30 Capped بنسبة 3.49%، ليستقر عند مستوى 37137 نقطة.

موضوعاتمبيعات المؤسسات تحول دفة البورصة للتراجع 3.02% مع تحرير سعر الصرف أسهم العوائد الدولارية الأكثر استفادة من التعويم “عكاظ”: البورصة ستشهد تذبذب لحين استقرار سعر الصرف

وعلى الرغم من التراجعات، إلا أن سهم البنك التجارى الدولى ارتفع بختام التداولات بنسبة 0.59%، ليصل إلى مستوى 76.45 جنيه للسهم.

وتوقع ياسر المصرى، العضو المنتدب بشركة العربى الافريقى لتداول الأوراق المالية استمرار المؤشرات فى اتجاه عرضى بانخفاض المؤشر الرئيسى إلى منطقة 29 ألف نقطة، ثم الارتداد بالصعود.

وقال إن المؤشر الرئيسى وصل لمستهدف تاريخى خلال جلسة اليوم عند منطقة 32150 نقطة ثم انخفض بختام الجلسة، حيث أصبحت الشركات فى حالة متذبذبة، فالشركات ذات العوائد الدولارية شهدت صعودًا مع سعر الدولار أما الشركات ذات العوائد بالعملة المحلية والتى لديها قروض وتسهيلات ائتمانية فانعكست القرارات عليها بشكل سلبى فمع ارتفاع سعر الفائدة ارتفعت تكلفة القروض على هذه الشركات.

وأوضح أن عمليات جنى الأرباح بسهمى البنك التجارى الدولى ومجموعة طلعت مصطفى السبب الرئيسى وراء تراجع المؤشرات، ناصحًا المستثمرين بالتوجه بالاستثمار للشركات ذات العوائد الدولارية.

وتوقع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية“إيكما”، أن تشهد بعض القطاعات تأثيرات إيجابية خاصةً القطاعات ذات العوائد الدولارية، حيث سيعيد الثقة فى الاقتصاد المصرى وأداء الحكومة، بعد استخدام المركزى آلياته لتحريك سعر الصرف.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة له تأثير سلبى على البورصة، لكن على الناحية الإيجابية سيدفع التضخم للتراجع بشكل كبير، لينتج عنه استثمارات فى السوق المصرى بشكل أكبر.

وشهد السوق قيم تداولات 9.68 مليار جنيه، من خلال تداول 1.2 مليار سهم، بتنفيذ 229.6 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 208 شركات مقيدة، وارتفع فى ختام الجلسة 43 سهمًا وكان أكثر الأسهم ارتفاعًا سهم مصرف أبوظبى الأسلامي- مصر بنسبة 12.1%.

وقال محمد فاروق مسعود، العضو المنتدب بشركة جلوبال إنفيست لتداول الأوراق المالية إن الفترة المقبلة ستشهد استقرارًا لسعر الصرف بالبنوك وهدوء سوق الأوراق المالية، مشيراً إلى أن نتائج أعمال الشركات ستشكل المحرك الأساسى ونموها حيث تعبر عن أداء سهم كل شركة على حده، بعد أن كان الدولار هو المحرك الأساسى لمؤشرات البورصة، وتابع أن تأثير رفع سعر الفائدة 6% مؤقت، وجاء بهدف تحرير سعر الصرف، ومحاولة السيطرة على التضخم.

وأشار إلى أن قرب استقرار سعر الدولار سيظهر تأثيره على أداء مؤشرات البورصة بجلسات الأسبوع المقبل، والذى شهدت تذبذب خلال جلسة اليوم نظرًا لعدم تيقن المستثمرين.

وأضاف أن المؤشر الرئيسى استقر بختام التداولات عند منطقة 30200 نقطة مقاومة و28600 نقطة دعم.

وأكد أن المؤشر الرئيسى يستهدف منطقة 32100 نقطة بدعم من الأداء الإيجابى المتوقع لكل من قطاعات البنوك، الاتصالات والشركات ذات العوائد الدولارية.

ونصح المستثمرين بمراجعة الأسهم، والتركيز على أسهم الملاءة المالية للشركة ونتائج أعمالها.

ونفذ الأفراد 70.2% من التعاملات، واتجه الأفراد المصريون والعرب نحو الشراء بصافى تعاملات 134.1 مليون جنيه و26.9 مليون جنيه، بينما اتجه الاجانب نحو الشراء بصافى تعاملات 6.9 مليون جنيه على الترتيب.

قال محمد فتح الله العضو المنتدب لشركة بلوم مصر لتداول الأوراق المالية، إن البورصة ترتبط ارتباط وثيق بسعر الدولار فمع ارتفاع سعر الدولار يستمر صعود المؤشرات.

وأوضح أن شهادات 30% التى أطلقها البنك المركزى لا تختلف بشكل كبير عن شهادة27% حيث أن الشهادة التى أطلقها البنك المركزى اليوم متناقصة الاستحقاق على 3 سنوات.

وأضاف أن البنك المركزى يستهدف السيطرة على السوق الموازى مع تمكن العملاء من شراء الدولار بسعر مناسب من البنوك.

وتابع أن هناك ترقب لاستقرار سعر الدولار والذى لن يتم فى فترة وجيزة، مع متابعة الحصيلة الدولارية المتوفرة وتمكن الأفراد من الشراء مثل البيع من البنوك.

قالت سارة سعادة محلل الاقتصاد الكلى بشركة سى أى كابيتال لتداول الأوراق المالية إن تأثير قرارات البنك المركزى برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف بالإضافة إلى إصدار شهادات بفوائد 30% من البنوك سوف يظهر على المدى الطويل خاصة مع الانخفاض المستهدف للتضخم.

وأضافت سعادة لـ((البورصة)) أن كل تلك القرارات ستحفز دخول الاستثمارات الدولارية خاصة من تحويلات المصريين بالخارج بمصر مما يساعد فى توفير سيولة دولارية.

ونفذت المؤسسات 29.8% من التداولات، واتجهت المؤسسات العربية والاجنبية نحو الشراء بصافى تعاملات 159.5 مليون جنيه، و97.6 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت المؤسسات المحلية نحو البيع بصافى تعاملات 425 مليون جنيه.

وقالت بحوث شركة اتش سى لتداول الأوراق المالية، إن قرار رفع سعر الفائدة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزى يتوافق مع الحركة الكبيرة فى سعر صرف العملات الأجنبية والتى بدأت بالفعل وفقاً لآليات السوق.

وأضافت أن الزيادة فى سعر الفائدة ستؤدى إلى زيادة المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال للشركات المقيدة بالبورصة المصرية مما سيخفض من تقييماتها إلا أن التأثير سيختلف من قطاع إلى آخر، فمثلا القطاع المصرفى يعد من أكبر المستفيدين من زيادة سعر الصرف.

وأشارت إلى أن قيام البنوك العامة بإصدار شهادات ادخارية ذات عائد مرتفع سيخلق نوع من المنافسة مع الاستثمار فى سوق الأوراق المالية المصرية، مرجحة أن يكون للتحسن الاقتصادى المتوقع مردود إيجابى على الأسهم بعد أن يستوعب السوق جميع المتغيرات الاقتصادية.

وتراجعت أسعار 128 سهما، وكان أكثر الأوراق هبوطًا“العربية للأسمنت” بنحو 14.8%، فيما لم تتغير أسعار 37 سهما، وارتفع رأس المال السوقى ليسجل 2 تريليون جنيه.

واتجه صافى تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافى تعاملات نحو 186.5 مليون جنيه، و105 ملايين جنيه مستحوذين على نسبة 6.1% و4.1% على الترتيب، فيما توجه المصريين نحو البيع بصافى تعاملات نحو 290.9 مليون جنيه مستحوذين على نسبة 89.8%.

ورجحت سالى ميخائيل، رئيس قسم البحوث بشركة تايكون للوساطة فى الأوراق المالية، أن يدفع رفع الفائدة 600 نقطة أساس البورصة للانخفاض خلال الجلسات المقبلة، عدا الفرص فى القطاعات التى لديها عائدات دولارية أو ليس لديها أعباء ديون.

وأشارت إلى أن البنك المركزى رأى أنه من الضرورى رفع أسعار الفائدة خلال الفترة الأخيرة لمواكبة سعر الجنيه فى السوق الموازى ومنع نشاط الدولرة، كما سيقلص رفع الفائدة بنحو 6% من النشاط الاقتصادى.

وذكرت أن البنك المركزى اختار أن يكون تحريك سعر الجنيه بشكل مرن، حيث يسعى لزيادة التدفقات النقدية الداخلة من الدولار وبالتالى يحبط السوق الموازى، وتصبح هنالك فرصة فى توفير الدولار على مستوى الصناعات والاعتمادات المستندية.

وتوقع محمد فريج، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة تروبيكانا لتداول الأوراق المالية، أن يختبر EGX30 منطقة دعم 29600 نقطة وصولًا لمستوى 29500 نقطة، مشيرًا إلى أن منطقة المقاومة الرئيسية عند 32215 نقطة أعلى نقطة بلغها المؤشر الرئيسى.

وأوضح أن جلسة اليوم شهدت تذبذبات كبيرة بسبب تحريك سعر الجنيه مقابل الدولار وارتفاع معدلات الفائدة بنحو 6%، كما شهدت أعلى حجم تداولات شهدته البورصة منذ تدشينها والذى بلغ 9.7 مليار جنيه، لافتًا إلى أن أكثر الأسهم التى لديها أعباء ديون هى الأكثر تأثرًا وخاصةً قطاع الإسكان.

وتابع أن الشركات التى تستطيع توفير سيولة دولارية من وارداتها، وخاصة أوراسكوم للاستثمار والذى شهد تماسكًا بجلس الثلاثاء، وقطاعات البنوك والبتروكيماويات والشركات التى لديها عائدات دولارية وليس لديها أعباء ديون كبيرة.