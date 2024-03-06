رامى أبو النجا: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى

MENAFN - Al-Borsa News) قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن المستهدفات الأساسية خلال الفترة المقبلة هى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، والسيطرة على التضخم والغلاء.

وأضاف أبو النجا، خلال مؤتمر صحفى للبنك المركزى، أن حالة عدم اليقين تؤدى لارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مبررة.

موضوعاتالدولار يرتفع 60% لدى البنك المركزى اليوم ويسجل 49.57 جنيه البنك الزراعى: تدفقات العملات الأجنبية على القطاع المصرفى ستتزايد البنك المصرى الخليجى يعدل حدود استخدام بطاقات الائتمان فى الخارج

وأوضح أن تلك الحالة دفعت الأفراد لتخزين السلع ما أدى إلى زيادة مطردة فى الأسعار أثرت سلبا على المجتمع ككل، خاصة أن المنتجين وصلوا لمرحلة من عدم القدرة على التسعير.

وأشار إلى أن الهدف الأساسى للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة هو استعادة الثقة واستهداف التضخم، لأن استعادة الثقة ودوران عجلة الإنتاج تضمن خلق فرص عمل جديدة.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.