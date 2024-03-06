رامى أبو النجا: نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال رامى أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، إن المستهدفات الأساسية خلال الفترة المقبلة هى استعادة الثقة فى الاقتصاد المصرى، والسيطرة على التضخم والغلاء.
وأضاف أبو النجا، خلال مؤتمر صحفى للبنك المركزى، أن حالة عدم اليقين تؤدى لارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مبررة.
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وأوضح أن تلك الحالة دفعت الأفراد لتخزين السلع ما أدى إلى زيادة مطردة فى الأسعار أثرت سلبا على المجتمع ككل، خاصة أن المنتجين وصلوا لمرحلة من عدم القدرة على التسعير.
وأشار إلى أن الهدف الأساسى للبنك المركزى خلال الفترة المقبلة هو استعادة الثقة واستهداف التضخم، لأن استعادة الثقة ودوران عجلة الإنتاج تضمن خلق فرص عمل جديدة.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
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