فيتش: ضعف الطلب ووفرة المعروض يؤثران على هوامش تكرير النفط في الصين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجحت وكالة“فيتش” تباطؤ نمو إنتاجية التكرير لشركات النفط الصينية خلال العام الجاري على أساس سنوي، نظرًا لارتفاع قيم سنة الأساس – حيث كان نمو إنتاجية معالجة الخام في عام 2023 قوياً-، وضعف الطلب.
وقالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الأربعاء:” فشلت سياسات التحفيز الحكومية في الصين حتى الآن في تحفيز الطلب، ونتوقع أن يؤدي هذا، بالإضافة إلى وفرة المعروض، إلى الضغط على هوامش التكرير”.
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وتتوقع“فيتش” أن يتباطأ نمو الطلب على البنزين مع استمرار انخفاض مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي، وقالت إن تباطؤ النشاط الصناعي وانكماش قطاع العقارات سيؤثران على الطلب على الديزل، ويمكن دعم نمو الطلب على الكيروسين من خلال زيادة الطلب على السفر.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين خلال العام سيظل عند مستوى متوسط من رقم واحد، بعد ارتفاعه بنسبة 7.6% في عام 2023، وقالت إنه سيتم تلبية جزء من الطلب من خلال زيادة الواردات من روسيا.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944129
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