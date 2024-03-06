فيتش: ضعف الطلب ووفرة المعروض يؤثران على هوامش تكرير النفط في الصين

MENAFN - Al-Borsa News) رجحت وكالة“فيتش” تباطؤ نمو إنتاجية التكرير لشركات النفط الصينية خلال العام الجاري على أساس سنوي، نظرًا لارتفاع قيم سنة الأساس – حيث كان نمو إنتاجية معالجة الخام في عام 2023 قوياً-، وضعف الطلب.

وقالت في تقرير نشرته على موقعها الرسمي الأربعاء:” فشلت سياسات التحفيز الحكومية في الصين حتى الآن في تحفيز الطلب، ونتوقع أن يؤدي هذا، بالإضافة إلى وفرة المعروض، إلى الضغط على هوامش التكرير”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تحقق إغلاقًا قياسيًا جديدًا قبل اجتماع المركزي الأوروبي المزارعون في التشيك ينضمون لموجة التظاهرات التي تجتاح أوروبا انخفاض مخزونات الجملة في الولايات المتحدة خلال يناير

وتتوقع“فيتش” أن يتباطأ نمو الطلب على البنزين مع استمرار انخفاض مبيعات سيارات الاحتراق الداخلي، وقالت إن تباطؤ النشاط الصناعي وانكماش قطاع العقارات سيؤثران على الطلب على الديزل، ويمكن دعم نمو الطلب على الكيروسين من خلال زيادة الطلب على السفر.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني أن نمو استهلاك الغاز الطبيعي في الصين خلال العام سيظل عند مستوى متوسط من رقم واحد، بعد ارتفاعه بنسبة 7.6% في عام 2023، وقالت إنه سيتم تلبية جزء من الطلب من خلال زيادة الواردات من روسيا.

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