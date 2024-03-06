((أسعار الفائدة)) تجبر شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار

(MENAFN
- Al-Borsa News) زعتر: الشركة تسعى لتقديم حلول لتقليل الآثار السلبية
أجبرت أسعار الفائدة التى ارتفعت بصورة مفاجئة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزى شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار والعروض المقدمة للعملاء بناء على المستجدات فى الساحة الاقتصادية.
وعلى الفور أعلن عدد من شركات التمويل الاستهلاكى مراجعة عروضها، بينما ألغت أخرى خطط الإقراض طويلة الأجل.
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وقال سعيد زعير الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الشركة أجرت مراجعة شاملة لخطط الأسعار والعروض المقدمة بعد المتغيرات التى حدثت فى السوق المصرى، بعد ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف لـ((البورصة))، أن الارتفاع فى أسعار الفائدة يهدف بصورة أساسية إلى سيطرة البنك المركزى على معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
وأشار إلى أن القرار سيؤثر على شركات قطاع التمويل غير المصرفى ككل، وشركات التمويل الاستهلاكى، ولضمان استمرارية الأعمال وتوفير الخدمات قامت الشركة بزيادة أسعار الفائدة بما يتماشى مع قرار المركزى لمواكبة التغييرات الناجمة فى تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعالر الفائدة.
وأكد أن الشركة ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة على منتجاتها فى حال اتخذ المركزى تلك الخطوة فى مرحلة لاحقة بعد إحكام سيطرته على التضخم، مؤكدًا على أن الشركة تسعى لتقديم حلول لتقليل الآثار السلبية للحفاظ على استدامة أعمالها.
وقامت شركتا أمان للتمويل الاستهلاكى، وفاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا، بإخطار عملائهما عبر رسالة نصية على التطبيق الإلكترونى بأنهما تقومان حاليًا بمراجعة العروض والأسعار وفقًا للتغييرات الحالية، على أن تقوم بموافاة العملاء بالتغييرات. أسامة: نتنظر استقرار الأوضاع الاقتصادية لتصميم الخطط الجديدة
وقال أحمد أسامة، رئيس مجلس إدارة شركة فرصة للتمويل الاستهلاكى، إن الشركة ستقوم بتغيير خطط الأسعار والعروض، لكن تنتظر الإدارة استقرار المعطيات الاقتصادية لتحديد الخطط.
وأضاف أسامة لـ((البورصة))، أنها ستقوم بتصميم الخطط بما يتناسب مع مصلحة الشركة والعملاء، وأنها استطاعت التحوط من هذه التغيرات من قبل، حيث قامت باتخاذ خطوات استباقية لانخفاض قيمة الجنيه، وكانت آخرها القيام بإصدار عملية توريق تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي.
وارتفع إجمالى التمويل الاستهلاكى خلال العام الماضى لتسج ل47.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا نسبة نمو بلغت 58.8%.
وقالت شركة بريميوم كارد على صفحتها على موقع فيسبوك إنها أوقفت خطط الإقراض التى تصل إلى 30 و40 شهرًا لحين إشعار آخر. الفقى: الشركات بالقطاع ستواجه تحديات فى تكلفة الدين وتكلفة التشغيل
قال محمد الفقى الشريك المؤسس لمنصة ((سيمبل)) للشراء الآن والدفع لاحقًا، إن جميع الشركات ستتجه لمراجعة أعمالها بعد الزيادة الكبيرة بسعر الفائدة بنسبة 6%، موضحًا أن القرارات لم يتضح تأثيرها الكامل بعد على السوق والشركات التى لديها تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة.
وأشار إلى أن نموذج عمل شركة ((سيمبل)) يختلف عن النموذج المتعارف عليه لشركات التمويل الاستهلاكى ولذلك الإجراءات التى ستتخذها الشركة سعياً للتوافق مع ارتفاع سعر الفائدة ستبدأ بتغيير رسوم الخدمة والتى تدرسها، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى من خلال تطبيقاتها المختلفة.
وأضاف أن الشركة ستتريث فى اتخاذ أية قرارات أخرى لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام لحين تبين تأثير قرارات البنك المركزى على الأسعار وتوجه العملاء هل سوف يحجمون عن الحصول على تمويلات أم سيتوجهوا بشكل طبيعى للتمويلات.
وأوضح أن الشركات بالقطاع ستواجه تحديات فى تكلفة الدين وتكلفة التشغيل، والتى قد تتعثر فى تغطيتها مع ارتفاع الفائدة، وتأثر هامش ربحيتها، كما ستقلص الشركات بشكل ملحوظ من العروض والفرص المقدمة لجذب العملاء، والتى تمثل خسارة على الشركات فى الوقت الحالى.
المصدر:
MENAFN06032024000202011048ID1107944128