((أسعار الفائدة)) تجبر شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار

أجبرت أسعار الفائدة التى ارتفعت بصورة مفاجئة بواقع 600 نقطة أساس من قبل البنك المركزى شركات التمويل الاستهلاكى على تغيير خطط الأسعار والعروض المقدمة للعملاء بناء على المستجدات فى الساحة الاقتصادية.

وعلى الفور أعلن عدد من شركات التمويل الاستهلاكى مراجعة عروضها، بينما ألغت أخرى خطط الإقراض طويلة الأجل.

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وقال سعيد زعير الرئيس التنفيذى لشركة كونتكت المالية القابضة، إن الشركة أجرت مراجعة شاملة لخطط الأسعار والعروض المقدمة بعد المتغيرات التى حدثت فى السوق المصرى، بعد ارتفاع أسعار الفائدة.

وأضاف لـ((البورصة))، أن الارتفاع فى أسعار الفائدة يهدف بصورة أساسية إلى سيطرة البنك المركزى على معدلات التضخم وضمان استقرار الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.

وأشار إلى أن القرار سيؤثر على شركات قطاع التمويل غير المصرفى ككل، وشركات التمويل الاستهلاكى، ولضمان استمرارية الأعمال وتوفير الخدمات قامت الشركة بزيادة أسعار الفائدة بما يتماشى مع قرار المركزى لمواكبة التغييرات الناجمة فى تكاليف التمويل بسبب ارتفاع أسعالر الفائدة.

وأكد أن الشركة ستقوم بتخفيض أسعار الفائدة على منتجاتها فى حال اتخذ المركزى تلك الخطوة فى مرحلة لاحقة بعد إحكام سيطرته على التضخم، مؤكدًا على أن الشركة تسعى لتقديم حلول لتقليل الآثار السلبية للحفاظ على استدامة أعمالها.

وقامت شركتا أمان للتمويل الاستهلاكى، وفاليو للشراء الآن والدفع لاحقًا، بإخطار عملائهما عبر رسالة نصية على التطبيق الإلكترونى بأنهما تقومان حاليًا بمراجعة العروض والأسعار وفقًا للتغييرات الحالية، على أن تقوم بموافاة العملاء بالتغييرات.

وقال أحمد أسامة، رئيس مجلس إدارة شركة فرصة للتمويل الاستهلاكى، إن الشركة ستقوم بتغيير خطط الأسعار والعروض، لكن تنتظر الإدارة استقرار المعطيات الاقتصادية لتحديد الخطط.

وأضاف أسامة لـ((البورصة))، أنها ستقوم بتصميم الخطط بما يتناسب مع مصلحة الشركة والعملاء، وأنها استطاعت التحوط من هذه التغيرات من قبل، حيث قامت باتخاذ خطوات استباقية لانخفاض قيمة الجنيه، وكانت آخرها القيام بإصدار عملية توريق تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه خلال ديسمبر الماضي.

وارتفع إجمالى التمويل الاستهلاكى خلال العام الماضى لتسج ل47.3 مليار جنيه، مقارنة بنحو 29.8 مليار جنيه خلال عام 2022، محققًا نسبة نمو بلغت 58.8%.

وقالت شركة بريميوم كارد على صفحتها على موقع فيسبوك إنها أوقفت خطط الإقراض التى تصل إلى 30 و40 شهرًا لحين إشعار آخر.

قال محمد الفقى الشريك المؤسس لمنصة ((سيمبل)) للشراء الآن والدفع لاحقًا، إن جميع الشركات ستتجه لمراجعة أعمالها بعد الزيادة الكبيرة بسعر الفائدة بنسبة 6%، موضحًا أن القرارات لم يتضح تأثيرها الكامل بعد على السوق والشركات التى لديها تسهيلات ائتمانية بمبالغ كبيرة.

وأشار إلى أن نموذج عمل شركة ((سيمبل)) يختلف عن النموذج المتعارف عليه لشركات التمويل الاستهلاكى ولذلك الإجراءات التى ستتخذها الشركة سعياً للتوافق مع ارتفاع سعر الفائدة ستبدأ بتغيير رسوم الخدمة والتى تدرسها، على أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الجارى من خلال تطبيقاتها المختلفة.

وأضاف أن الشركة ستتريث فى اتخاذ أية قرارات أخرى لفترة تتراوح من أسبوع إلى 10 أيام لحين تبين تأثير قرارات البنك المركزى على الأسعار وتوجه العملاء هل سوف يحجمون عن الحصول على تمويلات أم سيتوجهوا بشكل طبيعى للتمويلات.

وأوضح أن الشركات بالقطاع ستواجه تحديات فى تكلفة الدين وتكلفة التشغيل، والتى قد تتعثر فى تغطيتها مع ارتفاع الفائدة، وتأثر هامش ربحيتها، كما ستقلص الشركات بشكل ملحوظ من العروض والفرص المقدمة لجذب العملاء، والتى تمثل خسارة على الشركات فى الوقت الحالى.

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