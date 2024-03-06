سياحيون: تحرير سعر الصرف سيجذب حجوزات أجنبية بمعدلات أكبر

(MENAFN
- Al-Borsa News) صدقى: زيادة متوقعة لإقبال السياح العرب بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة
أشاد عاملون بالقطاع السياحى بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، مع توقعات بأن تساعد القرارات بجذب السياحة الخارجية وبالتالى زيادة من الحصيلة الدولارية.
قال معتز صدقى، مدير عام شركة ترافكو هوليدايز إيجيبت للسياحة ونائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إن انخفاض قيمة العملة المحلية بعد قرار رفع معدلات الفائدة وتحرير سعر الصرف، يعتبر إشارة نحو زيادة إقبال السياحة الخارجية على مصر.
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أضاف أنه بالرغم من ارتفاع قيمة الدخل الوارد بالعملة الدولارية للقطاع السياحى خاصة الفنادق بعد قرار رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، لابد من التحوط بشأن سلاسل الإمداد والتوريد.
وأوضح أن سلاسل الإمداد من الغذاء والوقود، يجب توافرها بشكل كافى للقطاع إلى جانب ضبط أسعارها، لتلافى ارتفاع قيمتها بالأسواق، مما يؤثر على مصروفات التشغيل بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.
تابع أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتأثيره على زيادة حجم التعاقدات مع وكلاء السفر ومنظمى الرحلات الأجانب، قد لا يكون ملموسًا خلال الموسم الحالى، وفقًا لآليات التعاقد، والتى يتم تجديدها كل 12 شهرًا أو 6 أشهر على الأقل.
أوضح أن المقصد المصرى أسعاره تعتبر فى هبوط مستمر أمام العملات الاخرى، لذلك من السهل زيادة الحصيلة الدولارية من القطاع السياحى.
لفت إلى أن السوق العربى هو المتوقع جذبه بقوة خلال الفترة المقبلة على خلفية قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن السائح العربى يتمتع بمعدل إنفاق عالى ويصب مباشرة فى مختلف القطاعات سواء ضمن إقامته الفندقية أو تجوله بالمدينة للتسوق وحاجته لتجربة مطاعم مختلفة وزيارة مناطق جديدة.
وتوقع أن يحقق الموسم الصيفى المقبل، معدلات مرتفعة من التوافد الخليجى، خاصة على مناطق الساحل الشمالى والعلمين الجديدة باعتبارها الوجهة الأكثر جذبًا للسياحة العربية، ووفقًا للحجوزات الممتدة منذ بداية العام وحتى مايو المقبل.
ذكر أن معدلات التوافد السياحى لمصر من الدول العربية ارتفعت بنسبة 40% خلال الموسم الصيفى الماضى 2023 مقارنة بالموسم السابق.
ومن جهة اخرى، قال صدقى إن“ترافكو هوليدايز إيجيبت” للسياحة، والمتخصصة فى مجال حجز تذاكر الطيران، سجلت زيادة ملحوظة فى أسعار التذاكر المباعة محليًا بالتوازى مع زيادة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى البنوك.
وأوضح أن معدل الزيادة السعرية للتذكرة، جاء بنفس نسبة قيمة الزيادة فى سعر كل عملة أجنبية أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن العميل المصرى هو أكبر المتضررين، نظرًا للزيادة الكبيرة فى أسعار التذاكر. الغمرى: معدلات النمو بالقطاع مرهونة بالسياسات النقدية للقطاع المصرفى
وقال علاء الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيماج فوياج للسياحة، وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، يحمل إشارات إيجابية للقطاع السياحى، لكنه أكد أن معدلات النمو بالقطاع مرهونة بالسياسات النقدية التى سيتبعها البنك المركزى بعد القرار.
أضاف أنه فى حال توفير الاحتياجات الدولارية للشركات سيكون القطاع أكثر استقراراً وذو قابلية للنمو.
وتابع أن الشركات بالفعل كانت تمتلك حسابات فى البنوك لاستقبال التحويلات والمدفوعات الدولارية، وأن العملة الأجنبية الخاصة بالشركات موجودة بالفعل فى القطاع المصرفى.
وذكر أنه فى حال إتجاه بعض الشركات اضطرارياً لتدبير العملة من السوق الموازي، ستلجأ جميعها للبنوك الآن، وخاصة فى حالة استقرار سعر الصرف وتلاشى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.
لفت إلى أن تعاقدات الشركات التى تم إبرامها فى أوقات سابقة لن تتأثر، نتيجة سدادها بالعملة الأجنبية، ومن ناحية أخرى سيحظى العاملون بالقطاع بالزيادة الناتجة من فرق سعر صرف الجنيه. عمر: 40% نموًا بحجم الطلب على المناطق الساحلية خلال الصيف
قال محمد عمر، المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق بفندق ريجال هايتس بالعلمين الجديدة، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية، بالطبع سيرفع من الطلب على المقصد السياحى المصرى خاصة من قبل الدول العربية.
وأشار إلى وجود زيادة ملحوظة فى حجوزات الوافدين العرب خلال الفترة الحالية، حيث تتزامن رحلاتهم لمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة، مع بداية فصل الربيع تحديدًا من منتصف شهر أبريل.
رجح زيادة حجم الطلب على زيارة مدينة العلمين الجديدة اعتبارًا من بداية الموسم الصيفى، بنحو 35% إلى 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وذلك وفقًا للحجوزات المسبقة التى تتلقاها حاليًا.
وتابع أن رحلات الطيران الوافدة من الدول الأجنبية لمطار العلمين تضاعفت الفترة الحالية من 18 إلى 41 رحلة أسبوعيًا، خاصة من السوق التشيكى، الكازاخستانى، الازربيجانى، ومؤخرًا السوقين الجورجى والأرمانى.
وكشف عن زيادة أسعار الاقامة الفندقية خلال الموسم الصيفى المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مشيرا الى أن سعر الإقامة الحالى بفندق ريجال هايتس العلمين يبلغ نحو 560 دولارا فى الليلة للغرفة المزدوجة مقابل 450 دولارا للعام الماضى.
حيث سجل الدولار ارتفاعا بنحو 60% لدى البنك المركزى مقارنة بمستويات أمس ليتجاوز السعر الرسمى له لدى البنوك 49.5 جنيه.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25%، على الترتيب، وقال البنك المركزى، فى بيان إن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.
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