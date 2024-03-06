سياحيون: تحرير سعر الصرف سيجذب حجوزات أجنبية بمعدلات أكبر

أشاد عاملون بالقطاع السياحى بقرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى برفع سعر الفائدة وتحرير سعر الصرف، مع توقعات بأن تساعد القرارات بجذب السياحة الخارجية وبالتالى زيادة من الحصيلة الدولارية.

قال معتز صدقى، مدير عام شركة ترافكو هوليدايز إيجيبت للسياحة ونائب رئيس لجنة السياحة بالغرفة الأمريكية، إن انخفاض قيمة العملة المحلية بعد قرار رفع معدلات الفائدة وتحرير سعر الصرف، يعتبر إشارة نحو زيادة إقبال السياحة الخارجية على مصر.

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أضاف أنه بالرغم من ارتفاع قيمة الدخل الوارد بالعملة الدولارية للقطاع السياحى خاصة الفنادق بعد قرار رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف، لابد من التحوط بشأن سلاسل الإمداد والتوريد.

وأوضح أن سلاسل الإمداد من الغذاء والوقود، يجب توافرها بشكل كافى للقطاع إلى جانب ضبط أسعارها، لتلافى ارتفاع قيمتها بالأسواق، مما يؤثر على مصروفات التشغيل بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية.

تابع أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، وتأثيره على زيادة حجم التعاقدات مع وكلاء السفر ومنظمى الرحلات الأجانب، قد لا يكون ملموسًا خلال الموسم الحالى، وفقًا لآليات التعاقد، والتى يتم تجديدها كل 12 شهرًا أو 6 أشهر على الأقل.

أوضح أن المقصد المصرى أسعاره تعتبر فى هبوط مستمر أمام العملات الاخرى، لذلك من السهل زيادة الحصيلة الدولارية من القطاع السياحى.

لفت إلى أن السوق العربى هو المتوقع جذبه بقوة خلال الفترة المقبلة على خلفية قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن السائح العربى يتمتع بمعدل إنفاق عالى ويصب مباشرة فى مختلف القطاعات سواء ضمن إقامته الفندقية أو تجوله بالمدينة للتسوق وحاجته لتجربة مطاعم مختلفة وزيارة مناطق جديدة.

وتوقع أن يحقق الموسم الصيفى المقبل، معدلات مرتفعة من التوافد الخليجى، خاصة على مناطق الساحل الشمالى والعلمين الجديدة باعتبارها الوجهة الأكثر جذبًا للسياحة العربية، ووفقًا للحجوزات الممتدة منذ بداية العام وحتى مايو المقبل.

ذكر أن معدلات التوافد السياحى لمصر من الدول العربية ارتفعت بنسبة 40%؜ خلال الموسم الصيفى الماضى 2023 مقارنة بالموسم السابق.

ومن جهة اخرى، قال صدقى إن“ترافكو هوليدايز إيجيبت” للسياحة، والمتخصصة فى مجال حجز تذاكر الطيران، سجلت زيادة ملحوظة فى أسعار التذاكر المباعة محليًا بالتوازى مع زيادة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية فى البنوك.

وأوضح أن معدل الزيادة السعرية للتذكرة، جاء بنفس نسبة قيمة الزيادة فى سعر كل عملة أجنبية أمام الجنيه بعد قرار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن العميل المصرى هو أكبر المتضررين، نظرًا للزيادة الكبيرة فى أسعار التذاكر.

وقال علاء الغمرى، رئيس مجلس إدارة شركة إيماج فوياج للسياحة، وعضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف، يحمل إشارات إيجابية للقطاع السياحى، لكنه أكد أن معدلات النمو بالقطاع مرهونة بالسياسات النقدية التى سيتبعها البنك المركزى بعد القرار.

أضاف أنه فى حال توفير الاحتياجات الدولارية للشركات سيكون القطاع أكثر استقراراً وذو قابلية للنمو.

وتابع أن الشركات بالفعل كانت تمتلك حسابات فى البنوك لاستقبال التحويلات والمدفوعات الدولارية، وأن العملة الأجنبية الخاصة بالشركات موجودة بالفعل فى القطاع المصرفى.

وذكر أنه فى حال إتجاه بعض الشركات اضطرارياً لتدبير العملة من السوق الموازي، ستلجأ جميعها للبنوك الآن، وخاصة فى حالة استقرار سعر الصرف وتلاشى الفجوة بين السوق الرسمية والموازية.

لفت إلى أن تعاقدات الشركات التى تم إبرامها فى أوقات سابقة لن تتأثر، نتيجة سدادها بالعملة الأجنبية، ومن ناحية أخرى سيحظى العاملون بالقطاع بالزيادة الناتجة من فرق سعر صرف الجنيه.

قال محمد عمر، المدير الإقليمى للمبيعات والتسويق بفندق ريجال هايتس بالعلمين الجديدة، إن قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملة الأجنبية، بالطبع سيرفع من الطلب على المقصد السياحى المصرى خاصة من قبل الدول العربية.

وأشار إلى وجود زيادة ملحوظة فى حجوزات الوافدين العرب خلال الفترة الحالية، حيث تتزامن رحلاتهم لمنطقة الساحل الشمالى والعلمين الجديدة، مع بداية فصل الربيع تحديدًا من منتصف شهر أبريل.

رجح زيادة حجم الطلب على زيارة مدينة العلمين الجديدة اعتبارًا من بداية الموسم الصيفى، بنحو 35% إلى 40% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وذلك وفقًا للحجوزات المسبقة التى تتلقاها حاليًا.

وتابع أن رحلات الطيران الوافدة من الدول الأجنبية لمطار العلمين تضاعفت الفترة الحالية من 18 إلى 41 رحلة أسبوعيًا، خاصة من السوق التشيكى، الكازاخستانى، الازربيجانى، ومؤخرًا السوقين الجورجى والأرمانى.

وكشف عن زيادة أسعار الاقامة الفندقية خلال الموسم الصيفى المقبل بنسبة تتراوح بين 20% و25%، مشيرا الى أن سعر الإقامة الحالى بفندق ريجال هايتس العلمين يبلغ نحو 560 دولارا فى الليلة للغرفة المزدوجة مقابل 450 دولارا للعام الماضى.

حيث سجل الدولار ارتفاعا بنحو 60% لدى البنك المركزى مقارنة بمستويات أمس ليتجاوز السعر الرسمى له لدى البنوك 49.5 جنيه.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25%، على الترتيب، وقال البنك المركزى، فى بيان إن قرارات السياسة النقدية المعلنة تأتى فى إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة.