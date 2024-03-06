نعمانى: التعويم لن يؤثر على أسعار السلع المدعمة

قال نعمانى نصر نعمانى مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن قرار البنك المركزى بالسماح لسعر صرف الجنيه أن يتحدد وفق آليات السوق لن يؤثر على دعم الخبز، مشيرًا إلى أن الدولة ملزمة أمام المستهلك النهائى بتحمل التكلفة كاملة من الخزانة العامة للدولة وذلك على الرغم من ارتفاع التكاليف وتأثر سلاسل الإمداد.

أضاف لـ”البورصة”، أن دعم السلع التمويية قد لا يتأثر فى الوقت الحالى لوجود مخزون وتعاقدات من قبل الوزارة على السلع الاستراتيجية تصل لمدة تتجاوز الخمسة أشهر، لافتا إلى أنه سيتم دراسة أى ارتفاع فى التكاليف بعد زيادة السعر الرسمى للدولار لنحو 50 جنيها مستقبلا وأن أى قرار ستراعى الحكومة فيه مصلحة المواطن أولا.

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وقال البنك المركزى فى بيان أصدره أمس“الأربعاء” عقب اجتماع استثنائى للجنة السياسة النقدية، إن القرار جاء فى إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به لحماية متطلبات التنمية المستدامة.

وأكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، والتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، من خلال الاستمرار فى استهداف التضخم كمرتكز اسمى للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا آليات السوق.

أوضح نعمانى، أنه بالنسبة لأسعار السلع الحرة من المفترض أن تشهد تراجعًا خلال الفترة المقبلة خاصة وأن تسعير الدولار وفقا للسوق الموزاى كان يتجاوز 70 جنيها بينما السعر الرسمى الآن أقل بكثير.

تابع أن قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف يهدف الحد من ارتفاع معدلات التضخم وانضباط السياسة النقدية مع توفير السيولة الدولارية اللازمة للمنتجين والمستوردين وجذب المستثمر الأجنبى .

أوضح ان المصانع المنتجة للسلع الغذائية كانت تمثل عبئا على الحكومة، نظرا لقيامها بالتسعير بأعلى من الأسعار المعلنة من قبل الوزارة مثل السكر الذى توفره الوزارة بسعر 27 جنيها للكيلو بينما يتم بيعه فى السوق الحر بأسعار تتجاوز 45 جنيها للكيلو.

وأشار إلى أهمية الرقابة خلال الفترة المقبلة لمحاربة المستغلين لضبط الأسواق والأسعار مع وجود زيادة فى المعروض من السلع، موضحا استمرار الوزارة فى تعاقداتها على جميع السلع الاستراتيجية لتأمين المخزون.

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