جمعية ريحانة ومديرية زراعة بيت لحم تنظمان يوم عمل تطوعي لزراعة الاشجار بمناسبة يوم المراة العالمي

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم /PNN / نظمت جمعية ريحانة وبالتعاون مع مديرية الزراعةفي محافظة بيت لحم وتحت رعاية وحضور المهندسة سماح ابو هيكل مديرة مديرية زراعة المحافظة، يوم عمل تطوعي بمناسبة يوم المرأة العالمي .

و اشتمل النشاط على زراعة أشجار الزيتون بمشاركة

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امرأة من مخيمي عايدة والعزة حيث تم زراعة العديد من الاشجار في الارض التي تعمل الجمعية على استصلاحها من خلال زراعتها ضمن اراضي مدينة بيت لحم.

و قالت المهندسة سماح أبو هيكل ان هذه الفعالية تحمل رسالة خاصة خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا الفلسطيني.

وشددت على ان رسالة الفعالية تؤكد على ان دور المرأة الرئيسي هو تعزيز ثقافة التمسك بالأرض من خلال زراعتها والحفاظ عليها.

كما اشارت ابو هيكل للمستفيدات من جمعية ريحانة الى الدور المهم

الذي تمثله وزارة الزراعة في دعم القطاع الزراعي في فلسطين.



من ناحيتها قالت شذى العزة مديرة جمعية ريحانة ان هذا النشاط لزراعة الاشجار ياتي للتاكيد على تمسك النساء بالارض في صورة رمزية تعكس العطاء و الترابط بين النساء والارض حيث تعتبر الجهتين رمزا للعطاء للمجتمع الفلسطيني.

كما اشارت العزة الى ان هذا النشاط يحمل رمزية اخرى هي ربط النساء اللاجئات بالارض حيث تعتبر الارض رمز قضية اللجوء كما انها رمز فلاحة الارض حيث يعتبر غالبية اللاجئين من المزارعين والفلاحين الذين تم تهجيرهم عام ١٩٤٨.

وثمنت العزة الدور المهم الذي تلعبه وزارة الزراعة واكدت على أهمية استمرار التعاون ما بين الجمعية والوزارة لما له من دور مهم في تعزيز صمود اللاجىء لحين عودته.

كما اكدت على ان

الزراعة هي احد اهم المحاور التي تعمل عليها الجمعية من اجل ترسيخ مبدأ

الاقتصاد المقاوم في المجتمع الفلسطيني.



