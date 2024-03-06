منكو: مؤسسة ولي العهد تهدف لدعم الشباب وتطوير قدراتهم في المملكة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت المدير التنفيذي لمؤسسة ولي العهد الدكتورة تمام منكو، إن تأسيس مؤسسة ولي العهد جاء تجسيداً لرؤية سموّ الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، بضرورة دعم الشباب في الأردن وتطوير قدراتهم وتعزيز الميزة التنافسية لديهم.



وأضافت منكو في لقاء مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المؤسسة تعمل منذ تأسيسها على إطلاق برامج وطنيّة تستهدف الشباب الأردني في جميع أنحاء المملكة ومن مختلف الفئات العمريّة، بحيث تركّز هذه البرامج على مجالات متنوعة منها القيادة والريادة والتعليم المهني والتقني والتدريب والتطوّع، إلى جانب بناء الشراكات المهمة، والتشبيك بين الشباب ومنظومة واسعة من الجهات المؤثرة وذات الصلة.



وأشارت على هامش تنفيذ المؤسسة أخيرا حفلاً رعاه سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، وحمل الحفل اسم "مؤسسة ولي العهد... مسارٌ للفرص" إلى إعلان المؤسسة عن إطلاق مسارات عمل جديدة وبرامج مستحدثة، إلى جانب أبرز إنجازات العمل طوال السنوات الثماني الماضية، والإعلان عن تجديد الهويّة البصريّة للمؤسسة.

رؤية عمل يجسدها شعار "شباب قادر لأردن طموح"

وأكدت منكو أن رؤية عمل المؤسسة تتلخّص في شعار "شباب قادر لأردن طموح" وتعمل من خلالها على إيصال رسالة تتمثل في تمكين الشباب الأردني، وإعدادهم ليكونوا قادة فاعلين في وطنهم ومجتمعهم للنهوض به وتنميته، إلى جانب انخراطهم في التنمية الاقتصادية الشاملة.

وأضافت "على مدى سنوات عملنا، حقّقنا في مؤسسة ولي العهد نجاحاً كبيراً في تنفيذ أهدافنا عبر توفير المنصات والبرامج والوسائل اللازمة لإعداد الشباب وتهيئتهم وصقل مهاراتهم، حيث استفاد من التأثير الإيجابي المباشر لبرامجنا وخدماتنا ما يزيد على 2ر2 مليون شاب وشابة، من مختلف المحافظات الأردنية".



وقالت إن نبراس عملنا في المؤسسة هو ترجمة لسؤال بسيط يعكس رؤية سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، سؤال يدفعنا نحو التأثير الإيجابي والمستدام، وهو كيف يمكننا تعظيم الفرص لشبابنا وتحقيق العدالة في الوصول إليها؟ والإجابة على هذا السؤال يتمثل في الفرصة المقدمة من المؤسسة.

وشددت منكو على أن الفرصة هي نقطة البداية بالنسبة لنا في المؤسسة، والفرصة تعد نواة لعملنا وهدفاً رئيسياً تدور حوله برامجنا، وهي الأَمل، وتعني التقدم والتغيير نحو الأفضل، وفي مؤسسة ولي العهد، نوفر ونجهز مسارات لتلك الفرص.

وقالت إن القيم التي توليها المؤسسة أهميّة كبيرة تنسجم إلى حد كبير مع قيم المجتمع الأردني الذي نحب وننتمي له، وأول تلك القيم هي الشمولية، حيث نحرص على التواصل مع شبابنا وشاباتنا من الشمال إلى الجنوب، وبجميع فئاتهم، حيث أنهم يستحقّون كلّ جهد ودعم وفرصة، والقيمة الأخرى هي الابتكار، حيث نؤمن في المؤسسة بأن شبابنا هم جيل من المبدعين، وهم قادرون على مواجهة التحدّيات وتجاوز العقبات، وتسير هذه القيم جنباً إلى جنب مع قيمة الأخلاقيات والإيجابيّة، والحرص على أن يكون شبابنا قدوة بالأخلاق والسلوك، فهم قوة إيجابية في المجتمع، وقادرون على نشر الطاقة الإيجابية وصنع التغيير.

مسارات جديدة تركز على الفرص التي تبني قدرات الشباب

ونوهت منكو بأن مؤسسة ولي العهد تعمل ضمن مسارات تندرج ضمنها جميع أنشطتنا وبرامجنا، وتمثل هذه المسارات التّجربة والرّحلة وطريقة للاستمرار، لتصبح المؤسسة موجّها وداعما ومُيسّرا للفُرص التي تبني القُدرات وتُوفّرُ الأدوات والمِنصّاتِ اللازمة لشبابنا وشاباتنا، والمسار الأول الذي أعلن عنه هو القيادة ونعمل من خلاله على تعزيز خصال المُواطنة النّشطة لدى الشباب والشابات، وتوفير برامج مخصّصة للشباب لتنمية مهاراتهم ومعارفهم ومساعدتهم على تطوير قدراتهم القيادية وتحقيق التأثير الإيجابي بروح المبادرة الذاتية والانتماء.



وأضافت أن المسار الثاني هو التنمية المجتمعية المستدامة الذي نعمل من خلاله على بناء شبكات شبابية اجتماعية وقوى شبابية فاعلة، تخدم رؤية عملنا في تحقيق تنمية مجتمعية شاملة من خلال الشباب الذين نعتبرهم رأس المال الحقيقي، وضمن هذا المسار سنعمل على استحداث برامج هادفة وموجّهة بالتنسيق مع مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، ليكون الشباب هم المحرّك الأساسي للتغيير والنهضة ضمن مجتمعاتهم.



وأشارت إلى أن المسار الثالث هو المشاركة الاقتصادية إذ نعمل من خلاله على إيجاد سُبل للابتكار وريادة الأعمال، وننظر إلى هذا المسار على أنّه الطريق الذي نكثف به جهودنا لتسهيل وصول الشباب والشابات إلى التقنيات والمهارات والأدوات اللازمة لتلبية متطلبات سوق العمل.

برامج جديدة تهدف الى الاقتراب من الشباب وتفهم واقعهم

وأعلنت منكو عن تواجد مؤسسة ولي العهد في 24 موقعاً تابعاً للمؤسسة وموزعاً بين 12 مكتباً للمؤسسة، اضافة الى مواقع أخرى مخصصة لبرامجنا المختلفة في جميع المحافظات، لنكون أقرب إليهم ولتقديم عدد من البرامج والتدريبات المتخصصة للشباب والشابات.

كما نهدف من ذلك أيضاً الى تعزيز التواجد الميداني للمؤسسة، والتواصل مع الشباب والشابات في الميدان بشكل أكبر، ونطمح أن تكون هذه المكاتب، منصّات للعمل المشترك والإبداع بين الشباب أنفسهم، والمؤسسات بعضها مع بعض، وبين المؤسسات والشباب أيضاً.

وأكدت الإعلان عن إطلاق كلية التدريب المهني المتقدم (CAVT)، إذ بدأت المؤسسة بإنشاء مقر جديد في منطقة بيادر وادي السير، إضافة إلى إدارة عدد من مراكز التدريب المهني في المملكة وهي حكما، وإربد إناث، والعقبة، وعين الباشا إناث، وسحاب، وغور الصافي، وياجوز، حيث يهدف هذا المشروع إلى تطوير جودة التدريب المهني والتقني في الأردن، من خلال توفير برامج تعليمية وتدريبية مهنية عصرية عالية الجودة ومطلوبة لسوق العمل، وفق معايير الإطار الوطني للمؤهلات والاعتمادات الدولية، وتوفير معدات حديثة لهذه المراكز.

إلى جانب ذلك بينت منكو إطلاق برنامج (42 عمّان) كأحد برامج المؤسسة، وهو متخصص في مجال علوم الحاسوب، ويهدف إلى تطوير جيل قادر على البرمجة من خلال منهجيته الفريدة التي تعتمد على أسلوب التعلّم التشاركي والقائم على المشاريع دون الحاجة إلى مدرسين ومحاضرات أو حتى رسوم دراسية.

وأشارت منكو إلى أنه جرى الإعلان عن نقل تجربة برنامج مصنع الأفكار سابقاً، مساحة الصنّاع حاليّاً إلى محافظة العقبة، حرصاً من المؤسسة على توفير مساحات تصنيع رقمي للشباب في إقليم الجنوب، تساعدهم على تحويل أفكارهم إلى منتجات وبراءات اختراع تعزز من مفاهيم الريادة والإبداع.

ولفتت إلى الإعلان عن إطلاق منصّة HTUx وهي منصة تعليميّة رقمية من جامعة الحسين التقنية تعتمد اللغة العربية، وتقدّم مسارات تعليمية مدتها 6 أشهر، وتهدف إلى تمكين وتوظيف الشباب العربي، لتزويدهم بالمهارات والمعرفة اللازمة في متطلبات عصر الثورة التكنولوجية الرّابعة.



وأضافت أنه جرى إطلاق موقع إلكتروني جديد للمؤسسة، وهوية بصرية محدثة صممت ليلبي احتياجات الشباب، وعرض الفرص التي تقدمها المؤسسة بشكل إبداعي، والإعلان عن تنفيذ منتدى تواصل بشكل سنوي والهادف إلى تشجيع الحِوار الوطني البنّاء.

وتابعت "إلى جانب كل هذا جرى تحديث أسماء بعض البرامج لتنسجم مع مسارات العمل الجديدة، فمبادرة "حقق" أصبحت اليوم "برنامج القيادة للمدارس" و"صندوق التميّز الشبابي" أصبح اليوم "برنامج التدريب الدولي".

انجازات وطنية فاعلة على مدى 8 سنوات تركز على جميع الشباب الأردني

وبينت منكو أن المؤسسة تمكنت من الوصول لأكثر من 2 مليون و200 ألف شاب وشابة في جميع مناطق المملكة واستفادوا وشاركوا بأنشطة وفعاليات وفرص كثيرة طرحتها المؤسسة بالعمل مع 4500 شريك، وعدد الفرص التي جرى توفيرها لشباب وشابات الأردن تجاوز 3 ملايين فرصة، وهذا الإنجاز الأبرز والأشمل.

أما على صعيد المبادرات، قالت "إنه من خلال مبادرة حقق – برنامج القيادة للمدارس باسمه الجديد المنفذ بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتي انطلق عام 2013 بدأنا بتدريب عشرات الطلاب، مشيرة إلى أنه عام 2023 فقط دربنا أكثر من 50 ألف متدرب، ومن خلال برنامج "أنا أشارك" الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع الهيئة المستقلّة للانتخاب تمكّنا من تدريب أكثر من 116 ألف شاب وشابة في مجالات السياسيّة.

منصة وطنية لتطوع ومشاركة الشباب

وقالت منكو "إن منصة "نحنُ" المنصة الوطنية لتطوع ومشاركة الشباب التي يجري العمل عليها بالشراكة مع وزارة الشباب وبدعم من اليونيسف لديها اليوم 150 ألف متطوع ومتطوعة نفذوا أكثر من 3 ملايين ساعة تطوعية في خدمة مجتمعاتهم، وعلى رأس كل هذا، نفخر بأن نسب التوظيف بين الخريجين من جامعة الحسين التقنيّة وصلت إلى 100بالمئة".



تطوير الهوية البصرية لمواكبة الأساليب الحديثة في التواصل بين الشباب



وفي ردها على سؤال لماذا جرى تغيير الهوية البصرية لمؤسسة ولي العهد؟ قالت منكو إن الهويّة البصرية من عناصر التواصل الأساسيّة مع الشباب والشابات، وحرصنا من خلال التحديث على تجديد الالتزام والملاءمة مع رؤية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، لإيجاد هويّة جديدة تعبّر عن تطور برامج المؤسسة خاصّة عن طريق الإعلان عن أسماء محدثة ومجالات تركيز جديدة، وتعزيز روابط المؤسسة مع الشباب والشابات، ورفع الوعي ببرامج وأهداف المؤسسة.

ولفتت منكو إلى أن الشعار الجديد للمؤسسة يعبر عن رؤية سموه التي تؤكد أن الشباب هم ثروة الوطن وتحسين واقعهم هو الطريق لبناء مستقبل أفضل للأردن، وهو يعكس الرؤية الشمولية وإشراك جميع الشباب الأردني في المملكة والإيمان بقدراتهم لإحداث التغيير والتحلي بالإرادة والتركيز والدفع المستمر.

وأضافت أن "الأسهم السبعة تعبر عن التوجه نحو بناء مستقبل مشرق من خلال تطوير قدرات الشباب، والنجمة السباعية ترمز إلى نجمة علم الأردن الشامخ، تعبيراً عن قيم الأمل، والوحدة والقوة الأردنية.

أما الارتباط بين الأسهم يمثل التزام المؤسسة بروح التواصل والشراكة مع الشباب والمجتمع من خلال تفعيل القدرات الكامنة ليواكب الشباب متطلبات القرن الحادي والعشرين، والألوان الزاهية تعبر عن الحداثة والبساطة، وبالتأكيد الخط العربي العصريّ المرسوم باليد، يشير إلى الابتكار والإبداع والريادة".



وردت منكو على كيفية تواصل الشباب والشابات مع مؤسسة ولي العهد وذلك إما عبر المكاتب في المحافظات، أو مواقع التواصل الاجتماعي (CPFJo)، والموقع الإلكتروني ()، حيث يجري نشر كل ما هو جديد من فرص وأخبار عليها.

وبينت أن خطط العمل المستقبليّة للمؤسسة، تكون ضمن خطّة استراتيجيّة واضحة، تعتمد على قياس الأثر والتحديث المستمر، وهذا ما يجعلها اليوم تضع خطط عمل مستقبليّة واضحة تعتمد عددا من المحاور وهي تعزيز التركيز الجغرافي من خلال تعزيز أعمال المؤسسة بعد افتتاح مكاتب المحافظات، والظهور كمنصة رئيسية لتنمية الشباب الأردني عبر تحفيز الشباب والشابات على الابتكار وتشجيع التعاون مع مختلف الجهات وتمكين النمو الشامل، واعتماد رؤية طويلة الأمد ومقياس مبتكر للنجاح وذلك من خلال توفير فرص حقيقية وذات أثر مباشر على الشباب الأردني، وتوفير فرص تعليم متخصصة بإدخال برامج تعليمية متخصصة تتسم بالمرونة وتلبي احتياجات الشباب وسوق العمل، وستركز هذه البرامج على التعليم التقني والمهني وعلى البرمجة ومهارات التصنيع الرقمي، إضافة إلى إقامة مركز للشباب، يوسع آفاق التطوير المهني والمعلوماتي.



ومن المحاور أيضا تعزيز نظريّة "مستقبل يقوده الشباب" بإطلاق المزيد من البرامج الشبابية التي تسهم في تنمية المهارات القياديّة للشباب والشابات وصولاً إلى أخذ زمام المبادرة في تشكيل ملامح المستقبل، وتعزيز سياسة العمل القائمة على مبدأ "قوة الجماعة" وذلك بالجهود التعاونية، وتحقيق المزيد من الخطوات التي ستسهم في التنمية الشاملة لشباب الأردن.