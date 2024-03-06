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المعايطة: المطلوب بناء الدّيمُقراطيّة الملتزمة بسيادة القانون

3/6/2024 10:38:07 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكّد المهندس موسى المعايطة، رئيس الهيئة المستقلّة للانتخاب، على أهمية بناء ديمقراطية تتوازن مع قيم وثقافة المجتمع الأردني، وتلتزم بسيادة القانون.
جاء ذلك خلال لقاء مع طلاب برنامج الماجستير في الأكاديمية الشرطية الملكية، ضمن جهود مُستمِرَّة لتعزيز الوعي السياسي وتطوير المشاركة السياسية في المملكة.
وقال المعايطة، إنّ الديمقراطية لا يُمكن استيرادها من الخارج بل تنبع من قيم المجتمع الأردني نفسه، مُضيفًا أن الأردن يتخذ خطوات مُتدرّجة وواقعية نحو تعزيز الديمقراطية وتطوير العملية السياسية. وأشاد المعايطة بالشراكة القائمة بين الهيئة ومديرية الأمن العام في الحفاظ على أمن العملية الانتخابية وسلامتها.

MENAFN06032024000208011052ID1107943450

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