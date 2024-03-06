إصابة ناقلة بضائع أميركية قبالة اليمن

إصابة ناقلة بضائع أميركية قبالة اليمن
التاريخ
3/6/2024 10:38:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد تلقي بلاغ عن "انفجار" قرب سفينة شحن أميركية على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غربي عدن، كشفت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري عن إصابة الناقلة وتعرضها لأضرار.
كما قالت الوكالة إنه تم رصد سفينة للبحرية الهندية في محيط آخر موقع معروف للسفينة المتضررة.
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