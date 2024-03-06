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إصابة ناقلة بضائع أميركية قبالة اليمن

3/6/2024 10:38:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بعد تلقي بلاغ عن "انفجار" قرب سفينة شحن أميركية على بُعد 57 ميلاً بحرياً إلى جنوب غربي عدن، كشفت وكالة "أمبري" البريطانية للأمن البحري عن إصابة الناقلة وتعرضها لأضرار.
كما قالت الوكالة إنه تم رصد سفينة للبحرية الهندية في محيط آخر موقع معروف للسفينة المتضررة.

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