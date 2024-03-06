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ترامب يعلن عن دعمه للحرب على غزة

3/6/2024 10:38:06 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وعندما سُئل المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إن "كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".

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