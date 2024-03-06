ترامب يعلن عن دعمه للحرب على غزة
التاريخ
3/6/2024 10:38:06 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، عن دعمه للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.
وعندما سُئل المرشح الجمهوري المحتمل لانتخابات الرئاسة الأميركية ترامب خلال مقابلة على شبكة "فوكس نيوز" إن "كان يقف "في معسكر إسرائيل"، أجاب "نعم".
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