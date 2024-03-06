Wednesday, 06 March 2024 06:55 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


18 قتيلاً في هجوم على جامعي الكمأة في شرق سوريا

3/6/2024 10:00:16 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قتل 18 شخصاً معظمهم من المدنيين، الأربعاء، في هجوم نسب إلى "داعش" في شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد "تأكد مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني وإصابة 16 وفقدان أكثر من 50 في الهجوم الذي شنه مسلحون، يرجح أنهم تابعون لخلايا "داعش"، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع الكمأة".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN06032024000110011019ID1107943303

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث