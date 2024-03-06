18 قتيلاً في هجوم على جامعي الكمأة في شرق سوريا

(MENAFN
- Al-Bayan)
قتل 18 شخصاً معظمهم من المدنيين، الأربعاء، في هجوم نسب إلى "داعش" في شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وذكر المرصد "تأكد مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني وإصابة 16 وفقدان أكثر من 50 في الهجوم الذي شنه مسلحون، يرجح أنهم تابعون لخلايا "داعش"، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع الكمأة".
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