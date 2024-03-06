18 قتيلاً في هجوم على جامعي الكمأة في شرق سوريا

قتل 18 شخصاً معظمهم من المدنيين، الأربعاء، في هجوم نسب إلى "داعش" في شرق سوريا، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وذكر المرصد "تأكد مقتل 18 شخصاً بينهم 4 من عناصر الدفاع الوطني وإصابة 16 وفقدان أكثر من 50 في الهجوم الذي شنه مسلحون، يرجح أنهم تابعون لخلايا "داعش"، في بادية كباجب بريف دير الزور الجنوبي، بعد محاصرتهم في المنطقة، أثناء جمع الكمأة".

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