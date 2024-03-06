برايم للرعاية الصحية تطلق مبادرة اسمي .. شجرتي .. برايم

أطلقت مجموعة برايم للرعاية الصحية، مبادرة " اسمي..شجرتي..برايم"، بهدف المساهمة في جعل بيئة الإمارات صحية وآمنة، تماشياً مع إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة لعام 2023، عاماً للاستدامة في الدولة، وتمديده المبادرة لتشمل العام 2024.

جاء ذلك خلال فاعلية نظمتها "مجموعة برايم للرعاية الصحية"، بالتعاون مع

بلدية دبي وبمشاركة مركز راشد لأصحب الهمم ووزارة

التغير المناخي والبيئة.

وقالت المهندسة عذيبة القايدي ، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة في وزارة التغير المناخي والبيئة إن المبادرة تتماشي مع توجه الدولة واستراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على البيئة، وتحرص الوزارة على دعم كافة المبادرات التي تحقق هذا الهدف، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، الذي يعد شريكاً أساسياً في تحقيق خطط ومستهدفات الدولة المتعلقة بالاستدامة.

وثمنت القايدي إطلاق مجموعة برايم للرعاية الصحية للمبادرة النوعية، مؤكدة حرص الوزارة على تسخير

إمكاناتها لتسهيل نجاح هذه النوعية من المبادرات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لترى النور، وتحقق أهدافها .

من جهته قال الدكتور جميل أحمد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية أن المبادرة التي أطلقتها المجموعة بالتعاون مع بلدية دبي، تستهدف زراعة 600 شجرة نيم وغاف، حول بحيرة ند الشبا 2، وتأتي تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، لعام 2023 عاماً للاستدامة، وتمديد المبادرة للعام 2024، بهدف البناء على ما تحقق من نجاح خلال عام 2023، تأكيداً على ضرورة اتخاذ إجراءات تتماشى مع خطة وأهداف التنمية المستدامة لعام 2030، واستضافة الدولة لمؤتمر الأطراف " كوب 28".

وأكد أن مبادرة " اسمي..شجرتي.. برايم" تفتح المجال لكل الموظفين في المجموعة، ممن أكملوا 10 سنوات في الخدمة، وتعطيهم فرصة لزراعة شجرة باسمهم، تقديراً لجهودهم وتفانيهم في العمل، كما تتيح المبادرة أيضاَ لعدد من مرضى برايم المشاركة الإيجابية في فعالياتها، بالإضافة إلى عدد من الأطفال ذوي الهمم، للتأكيد على أن هذه الخطوة الرمزية ليست فقط لتعزيز علاقتنا بالبيئة، ولكن تأتي أيضاً للتأكيد على أهداف المجموعة الاستراتيجية التي تتمحور حول الموظف والمريض، والشريك، وكوكب الأرض.

وأضافت الدكتورة تسنيم جميل، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة برايم للرعاية الصحية:“من خلال مبادرة اسمي.. شجرتي.. برايم، نحن لا نزرع الأشجار فقط؛ نحن نزرع بذور المسؤولية والرعاية والأمل في المستقبل. تقف كل شجرة بمثابة شهادة حية على التزامنا تجاه البيئة ومجتمعنا. إنه تذكير قوي بمسؤوليتنا الجماعية لرعاية وحماية كوكبنا للأجيال القادمة.

كما تضمنت المبادرة مشاركة أكثر من 25 طفلاً من مركز راشد لأصحاب الهمم، حيث قام كل منهم بزراعة شجرة ترمز إلى المرونة والأمل والالتزام المشترك بالاستدامة.

وأعربت السيدة مريم عثمان، مديرة مركز راشد لأصحاب الهمم، عن امتنانها العميق لمجموعة برايم للرعاية الصحية على شراكتهم:“يعرب مركز راشد لأصحاب الهمم عن امتنانه العميق لمجموعة برايم للرعاية الصحية على رعاية هذه الشراكة العميقة، لم نقم بزراعة الأشجار فحسب بل قمنا بزراعة الأحلام والضحك ومستقبل أكثر إشراقًا كل شجرة تم وضعها بعناية بأيدي أطفالنا الرائعين، ترمز إلى المرونة والأمل إنها أكثر من مجرد لفتة إنها شهادة على الوحدة والشمول والإرث المستدام الذي نبنيه معًا."

لا تسلط هذه المبادرة الضوء على تفاني مجموعة برايم للرعاية الصحية في الإشراف البيئي فحسب، بل تحتفل أيضًا بروح التعاون والاحترام المتبادل الذي يشكل الأساس لمستقبل مستدام.

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