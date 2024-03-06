صندوق النقد الدولي يرفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الأربعاء أن حكومته "وقعت اتفاقا" مع صندوق النقد الدولي يقضي برفع قيمة قرضه لمصر من 3 مليارات إلى 8 مليار دولار.
وجاء هذا الإعلان بعد بضع ساعات من خفض قيمة الجنيه المصري بأكثر من الثلث اثر قرار من البنك المركزي برفع القائدة بـ 600 نقطة، وهي إجراءات كان صندوق النقد الدولي اشترط اتخاذها من اجل مساعدة مصر التي تضاعفت دوينها الخارجية ثلاث مرات في السنوات العشر الأخيرة، على تخطي أكبر أزمة اقتصادية تواجهها منذ عقود.
كما تم توقيع الاتفاق بعد خفض قيمة الجنيه المصري إلى مستوى منخفض غير مسبوق عند 49 جنيها للدولار، من نحو 30.85 جنيه، إذ إن تبني سعر صرف أكثر مرونة مطلب رئيسي في برنامج دعم صندوق النقد الدولي.
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