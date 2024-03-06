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اللجنة التنفيذية تكشف النقاب عن كأس ودرع السوبر الإماراتي القطري

3/6/2024 9:49:30 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت اللجنة التنفيذية المنظمة للسوبر الإماراتي القطري، لأول مرة، عن كأس ودرع المسابقة المشتركة بين الدولتين المقرر إقامتها في شهر أبريل المقبل، وأعلنت عن الشركاء الرسميين للمسابقة، وهما شركة "مدن" الإماراتية، و"زوروا قطر" القطرية.

أعلن عن ذلك في الاحتفالية التي أقامتها اللجنة التنفيذية المنظمة السوبر، اليوم في دبي، وذلك في ختام منتدى تطوير الدوري الإماراتي، حيث تم توقيع عقد إقامة مباراتي السوبر، بحضور سعادة عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة المشتركة، وسعادة محمد خليفة السويدي نائب رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم ونائب رئيس اللجنة التنفيذية للمسابقة، وسعادة عبدالله الساهي العضو المنتدب لشركة "مدن"، وحمد عبدالرحمن الخاجة ممثلا لـ"زوروا قطر".

ومن المقرر أن تقام المسابقة بين الدولتين في أبريل المقبل، حيث سيكون الحدث الذهبي الأول كأس السوبر القطري الإماراتي والذي سيجمع بين العربي القطري بطل كأس أمير قطر 2022-2023 والشارقة الإماراتي بطل كأس رئيس الدولة في الإمارات لموسم 2022-2023، و ستقام المباراة في 12 إبريل المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة.

والحدث الذهبي الثاني هو درع السوبر الإماراتي القطري والذي سيجمع شباب الأهلي الإماراتي بطل دوري أدنوك للمحترفين 2022-2023 والدحيل القطري بطل دوري نجوم قطر 2022-2023، وستقام المباراة في دبي بالإمارات يوم 13 أبريل المقبل.

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